明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

迪拜通宵「開灘」 官稱不夜城民稱為消暑

【明報專訊】中東阿聯酋最大城市迪拜夏天又熱又潮濕，到通宵開放的海灘成為流行的消暑方式。這些官方指定的「夜灘」有救生員當值，有聚光燈照亮水面，供不少人在月色下度過仲夏之夜。

迪拜夏天氣溫可達38℃或更高，濕度又高，儼如蒸氣房，入夜後氣溫也有32℃，相對濕度79%。不過，位於迪拜海岸的高尚住宅區烏姆蘇齊姆（Umm Suqeim）的海灘，無論午夜或是清晨4時都一樣熱鬧——這是迪拜市政府指定的幾個「夜間海灘」中最受歡迎一個。

夜間活動是許多針對極端酷熱的文化適應方式之一。阿聯酋是今年《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP28）主辦國，也是主要石油出口國，人均排放量位居世界最高之列。隨着氣溫上升，它也是最易受影響的地方之一。

根據迪拜市政府的宣傳片，設立「夜灘」是因為「一個充滿活力的城市，連海灘也不眠不休」。官員描述「夜灘」是提高城市生活質素的一項倡議。不過，對於許多居民及遊客來說，酷熱仍是他們到「夜灘」的主要原因。36歲的巴基斯坦教師艾哈邁德說：「天氣太熱了，我們白天無法來海灘。」她到迪拜參加婚禮期間，大部分時間都在有冷氣的商場度過，故很高興找到夜晚開放的海灘給孩子「放電」。

清晨4時許最低溫 享受呷茶踢波

許多人索性整夜在海灘「曬月光」。到了清晨4時30分，月亮開始從地平線上隱隱下落，仍有不少人與朋友在吃着零食喝着茶，有人在踢足球，盡情享受一日中最涼快的時刻。這時氣溫跌至全日最低的約30℃。

（紐約時報）

相關字詞﹕全球暖化 夜間海灘 阿聯酋 迪拜

上 / 下一篇新聞