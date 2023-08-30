迪拜通宵「開灘」 官稱不夜城民稱為消暑

迪拜夏天氣溫可達38℃或更高，濕度又高，儼如蒸氣房，入夜後氣溫也有32℃，相對濕度79%。不過，位於迪拜海岸的高尚住宅區烏姆蘇齊姆（Umm Suqeim）的海灘，無論午夜或是清晨4時都一樣熱鬧——這是迪拜市政府指定的幾個「夜間海灘」中最受歡迎一個。

夜間活動是許多針對極端酷熱的文化適應方式之一。阿聯酋是今年《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP28）主辦國，也是主要石油出口國，人均排放量位居世界最高之列。隨着氣溫上升，它也是最易受影響的地方之一。

根據迪拜市政府的宣傳片，設立「夜灘」是因為「一個充滿活力的城市，連海灘也不眠不休」。官員描述「夜灘」是提高城市生活質素的一項倡議。不過，對於許多居民及遊客來說，酷熱仍是他們到「夜灘」的主要原因。36歲的巴基斯坦教師艾哈邁德說：「天氣太熱了，我們白天無法來海灘。」她到迪拜參加婚禮期間，大部分時間都在有冷氣的商場度過，故很高興找到夜晚開放的海灘給孩子「放電」。

清晨4時許最低溫 享受呷茶踢波

許多人索性整夜在海灘「曬月光」。到了清晨4時30分，月亮開始從地平線上隱隱下落，仍有不少人與朋友在吃着零食喝着茶，有人在踢足球，盡情享受一日中最涼快的時刻。這時氣溫跌至全日最低的約30℃。

（紐約時報）