英空管大故障波及1200航班 逾10年最嚴重 勢影響留學生

政府：不涉網攻 英媒：法公司入錯資料

英國的國家航空交通服務公司（NATS）航空管制系統周一中午過後發生「技術問題」，約下午3時修復。NATS稱，今次故障與「飛行計劃」有關，「技術問題影響了系統自動處理飛行資料的能力，只能改以手動輸入，效率自然無法相比，因此必須限制空中交通」。運輸大臣夏萬恒表示，當局不相信事件是科網攻擊所致，但會對此獨立檢討。《泰晤士報》報道，相信是法國一家航空公司輸入了錯誤飛行計劃導致系統故障。

今次是自2010年冰島火山爆發導致航班受阻以來英國最大的航空混亂事故，而且正值暑期和周末長假期尾聲的航班高峰期，令延誤一發不可收拾。數以千計乘客滯留機場或海外未能成行，有旅客向英國廣播公司（BBC）表示，原定下午起飛的航班預計要到周二午夜後才能出發。

倫敦曼徹斯特伯明翰等地皆遭殃

倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）周一發表聲明，指問題雖然已解決，但航班服務仍受到嚴重干擾，敦促乘客在前往機場前先聯繫航空公司。倫敦吉域機場（Gatwick Airport，又譯蓋特威克機場）稱，航班服務預計周二恢復正常，建議旅客在前往機場前先向航空公司查詢航班狀態。遭殃的機場不止在倫敦，曼徹斯特和伯明翰等地機場到昨日仍有航班取消或延誤。英國航空公司（BA）和瑞安航空（Ryanair）等英國主要航空公司警告，航班時間異動恐「嚴重耽誤」旅客行程。

（法新社/BBC/獨立報）