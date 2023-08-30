星越研升級「全面戰略伙伴」

李顯龍訪越 稱要維持「東盟中心」

李顯龍周日抵達河內，紀念兩國建交50周年及建立戰略伙伴關係10周年。他與范明政同意加強再生能源、碳信用及數碼經濟等新興領域的合作，又同意每年舉行總理會議，討論雙邊及共同關注的議題。新加坡外交部稱，由於星越關係提升，促使兩位領導人同意探討兩國未來升級至全面戰略伙伴關係，並指示官員跟進，明年兩國總理會議時匯報進展。兩人亦就地區和國際局勢發展交換意見，包括緬甸和南海形勢。

范明政周一晚設宴款待李顯龍，他致辭稱，自越南加入東盟以來，新加坡一直是越南重要伙伴，「陪伴越南走過發展和融入國際社會之路」。李顯龍稱星越同為東盟成員，區內穩定和繁榮與兩國相關，「隨着地緣政治緊張局勢加劇，我們必須更緊密合作以維持『東盟中心地位』（ASEAN Centrality），以及維護以規則為基礎的多邊秩序」。

美亦欲升級關係 拜登下月訪越

全面戰略伙伴比戰略伙伴高一級，僅次於同盟關係，越南對外關係目前只有中國、俄羅斯、印度和韓國在這級別，另已同意跟澳洲升級到這水平，正處於落實程序。美越關係目前是比戰略伙伴低的「全面伙伴」，適逢今年是建立全面伙伴10周年，正拓展印太佈局的華府正尋求提升級別，多次派出官員商討。白宮周一宣布，總統拜登下月10日（即新德里二十國集團峰會後）訪問河內，會見越南最高領導人、越共總書記阮富仲及其他高官。拜登政府官員盼望今年內將美越提升至戰略伙伴關係，近期有非官方報道指，美越甚至可能「跳級」直升至全面戰略伙伴關係。

（路透社/海峽時報/聯合早報）