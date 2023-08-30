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特朗普謀推翻大選案 「超級周二」前一日開審

【明報專訊】爭取明年重返白宮的美國前總統特朗普被控企圖推翻2020年大選結果案，主審法官丘特坎周一（28日）決定，案件會於明年3月4日在首都華盛頓開審，即共和黨總統提名戰重頭戲「超級星期二」前一日，可能影響特朗普在競選關鍵階段的造勢活動。特朗普隨即表明會就審訊日期提出上訴，但法律專家認為成功機會不大。

將提上訴改期 專家指機率不高

特朗普及其幕僚一直希望將所有訴訟程序推遲至明年11月大選之後，特朗普曾說，若他當選總統，可能會特赦自己所有聯邦刑事定罪。他的律師此前以必須審視大量證據為由，要求將企圖推翻2020年大選結果案的開審日期安排在2026年4月，監督該案的特別檢察官史密斯則主張明年1月2日開審。2014年由時任總統奧巴馬委任的華盛頓聯邦地區法院法官丘特坎（Tanya Chutkan），周一駁回兩者提出的審訊日期，強調無論特朗普的日程如何，都必須按時出庭。

明年3月5日是共和黨在14個州同時舉行初選的「超級星期二」關鍵日子。雖然目前民調顯示，特朗普支持率遙遙領先對手，但他明年3月4日開審，意味他競逐總統提名期間，必須面對至少3宗刑事案的審訊。除推翻大選結果案，「掩口費」案及「密件門」案分別於明年3月25日及5月20日開審，而企圖推翻2020年大選喬治亞州點票結果案，開審日期未定。

明年3至5月至少3宗刑事案開審

特朗普陣營周一發聲明批評丘特坎定下的審訊日期「剝奪特朗普獲得公平審訊的憲法權利」。特朗普亦在其社交平台炮轟丘特坎是有偏見、仇視他的法官，表明會就審訊日期上訴。不過法律專家指出，審訊排期決定一般不得上訴。特朗普的律師表示，他將遵照丘特坎的日程安排。

英國廣播公司（BBC）報道，連串法律程序將佔用特朗普數周甚至數月時間，他將須因應這些審訊而安排競選活動，包括他喜歡的大規模造勢集會。他亦需花費巨額律師費，且用於投放廣告等的競選資金也會不斷增加。

（金融時報/BBC/路透社）

相關字詞﹕總統初選 美國共和黨 推翻 超級星期二 2024美國總統大選 特朗普

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