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教宗明首訪蒙古 演講料涉中俄

【明報專訊】教宗方濟各周四（31日）至下周一（9月4日）訪問約330萬人口中只有1450名天主教徒的蒙古，外界關注他將對蒙古鄰國中國和俄羅斯發出什麼信息。

天主教通訊社（CNA）報道，方濟各將是羅馬天主教教會歷史上首名訪問蒙古的教宗。梵蒂岡新聞（Vatican News）報道，教宗周六（9月2日）將在蒙古國家宮會見民政當局、公民社會和外交使團代表，並發表他此行首篇演說，下周日（9月3日）在首都烏蘭巴托參加跨宗教會議，並為該國天主教徒舉行彌撒。

周守仁湯漢赴蒙出席活動

天主教香港教區昨回覆本報表示，亞洲教區主教均獲邀出席教宗訪問蒙古的活動，香港教區主教、候任樞機周守仁將應邀前往蒙古，香港教區機構聖神研究中心亦組團前往，全團有30多人，包括湯漢樞機。

CNA報道指出，夾在中國和俄羅斯之間的蒙古與兩大鄰國保持密切聯繫，也與美國保持着重要外交關係。教宗在國家宮的演講，對象將不僅是蒙古的民主領導人，還包括俄羅斯、中國和朝鮮在內的當地外交使團，將提供機會讓教宗對莫斯科和北京傳達信息。

美國之音報道，梵蒂岡此時正與中俄兩國關係緊張。方濟各上月「屈服於」北京4月單方面任命上海新主教的決定，正式確認了任命。在俄羅斯，教廷正試圖在俄軍侵烏問題上保持外交平衡。

路透社報道，梵蒂岡正試圖改善中國天主教徒處境，惟與中國共產黨政府的關係時而緊張。由於人口約330萬的蒙古靠近中國，故對天主教會具有重要戰略意義。外蒙古1920年代從中華民國獨立；烏蘭巴托與北京保持密切聯繫，有外交官指蒙古可作為梵蒂岡與中國關係的中間人。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕中梵關係 天主教 蒙古 教宗方濟各

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