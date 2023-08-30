教宗即興讚帝俄「惹火」 梵蒂岡：非撐侵烏 方濟各促青年做「母親俄羅斯繼承人」 烏轟散播俄政宣用語

教宗以視像方式，向約400名在聖彼得堡參加俄羅斯青年天主教徒全國聚會的俄國年輕人發表講話。梵蒂岡官網上周六發布他那天講稿的中英等多國語言譯文，但莫斯科天主教區、西伯利亞天主教電視台發表的片段卻顯示，方濟各以西班牙語宣讀講稿期間，忽然脫稿加插了一段意大利語講話，他說：「不要放棄這份歷史遺產。你們是偉大俄羅斯的繼承人——聖人和統治者的偉大俄羅斯，彼得一世與葉卡捷琳娜二世的偉大俄羅斯，那個偉大、開明、富文化和富人性的帝國。你們是母親俄羅斯（mother Russia）的繼承人。」

所讚彼得葉卡捷琳娜 皆為開疆之君

這番講話惹來極大非議。因為無論是「母親俄羅斯」（常用於政治宣傳的俄羅斯國家象徵說法）還是他點名提到的兩名沙皇，都被質疑充滿俄羅斯帝國主義的色彩。17、18世紀的彼得一世和18世紀的葉卡捷琳娜二世是俄羅斯帝國史上僅3名獲史家冠以「大帝」稱號的其中兩人，在帝國版圖擴張的過程有重要角色——儘管兩人同時以推動西方化改革著稱。俄羅斯總統普京過去一年以彼得大帝自况，並在言辭間透露侵略前蘇聯加盟國烏克蘭來重建俄羅斯帝國的構想。普京2014年吞併克里米亞後，也曾採用葉卡捷琳娜二世時期兼併克里米亞所用的歷史字眼「新俄羅斯」（Novorossiya）。

烏克蘭外交部發言人尼科連科在facebook提出非議道：「克宮正是以這種帝國主義政治宣傳，以及所謂挽救『偉大母親俄羅斯』的『需要』，當成殺害數以千計烏克蘭人、摧毁數以百計烏克蘭城鄉的藉口。令人深感遺憾的是，教宗有意無意地傳遞了俄羅斯的大國思想——那實際上是俄羅斯長期侵略性的原因。」

烏克蘭希臘禮天主教會大總主教舍夫丘克（Sviatoslav Shevchuk）要求教廷解釋，指教宗說法令人「痛苦和憂慮」，擔心會「挑起侵略國的新殖民主義野心」。

愛沙尼亞前總統伊爾韋斯在社交平台X（前稱Twitter）說，對教宗言論「認真反感」。設於波蘭的白俄羅斯異見新聞網站Nexta提醒，「波蘭、立陶宛、白俄羅斯的天主教徒曾三度起義反抗（教宗所稱的）『開明帝國』」。

教廷澄清本意鼓勵發揚文化正向部分

梵蒂岡周一發聲明回應，表示教宗從來沒有政治立場，他始終譴責「不義、不可接受、野蠻、無意義、討厭和褻瀆神聖的」戰爭。梵蒂岡發言人布魯尼昨日再發聲明稱：「教宗本意在於鼓勵青年維護和發揚俄羅斯偉大文化和精神遺產當中所有正向的部分，當然不是要頌揚帝國主義邏輯和政府人物。」

（路透社/紐約時報）

（俄軍侵烏）