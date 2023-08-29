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韓飲食業廣用華機械人 本地廠商憂壟斷

【明報專訊】英國《金融時報》周日（27日）報道，韓國飲食業去年使用5000部機械人應對人手短缺，但當中逾七成機械人由中國製造，韓國機械人製造商憂慮市場被壟斷，並扼殺國內業界發展。報道稱，中國製機械人價格比韓國貨便宜20%，吸引餐廳購置或租用。

據國際機械人聯合會（IFR）統計，韓國是全球「機械人分布密度」（robot density）最高的國家，2021年平均每1萬名製造業員工，就有1000部工業用機械人，遠超日本（399部）、中國大陸（322部）和美國（274部）。韓國機械人產業聯會（KAR）估計，該國今年飲食業所用的機械人將增至1萬部。

華機械人平兩成 性能相若韓貨

然而，這個新興市場被外國公司主導，尤其是中國，去年韓國的傳菜機械人有逾七成是中國製造。在韓國，每部中國製傳菜機械人的售價介乎1000萬至3000萬韓圜（約5.91萬至17.7萬港元），較韓國製機械人便宜兩成。

KAR高層稱，中國製機械人在性能上不比韓國貨遜色，而且中國較先把傳菜機械人商業化，成本上更具競爭力。

韓國「全國經濟人聯合會」（KFI）指出，韓國製機械人在價錢上欠競爭力，原因是日本、中國和歐洲公司大部分使用本地產零件生產機械人，韓國製造商卻過度依賴外國進口零件，且在軟件開發較弱。

韓國政府為應對低出生率等問題造成的勞工短缺，撥款補貼商戶添置服務機械人，最高可達其售價七成，且未規限貨品產地來源，促使不少餐廳東主選用比韓國貨便宜一至兩成的中國機械人。一些韓國公司正反擊，為酒店等提供更先進的服務機械人，但有業內人士擔心，政府未予有效補貼，將威脅到其發展。

（金融時報）

相關字詞﹕餐飲業 機械人 韓國 中國

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