星外勞工傷告僱主勝訴 再掀待遇爭議

事發於2021年1月3日，法庭文件顯示，來自印度的37歲外勞穆魯甘（Ramalingam Murugan）與至少24名工人坐在一輛貨車後方，從宿舍前往工地，當時下大雨。穆魯甘作證稱，他下車時被一名急於避雨的工人推倒，導致他失去平衡而重摔在地。他右膝疼痛持續，後來證實骨折需接受手術，休假約5個月。2022年，他控告其僱主Rigel Marine Services，稱公司沒有為他及其他工人提供安全的運輸措施，也沒有作風險評估以確定潛在危險，要求賠償10萬坡元（約58萬港元）。

Rigel Marine Services反駁是穆魯甘下車時沒站穩，不小心才摔倒。法官本月17日裁穆魯甘勝訴，指公司失責，沒採適當安全措施供工人上落貨車，且當時貨車不應載逾22人，認為穆魯甘無過失。法官稍後將評估賠償金額。

工人坐貨車後方雖危險 陋習難改

新加坡約有140萬外勞，業內慣常做法是安排外勞坐在貨車後方，從市郊宿舍接載到工地，但貨車經常過度擁擠，且無乘客座位或安全帶。多年來，交通意外已導致多名工人死傷，批評者斥企業將利潤置於人命之上。勞工權益組織呼籲禁止這種做法，交通部高級政務部長許連碹本月2日在國會回應提問時，承認貨車後方載人是不理想，但若政府禁止這做法，僱主會投訴許多公司、尤其中小企將無法繼續營運，因涉及成本及實際操作問題。許連碹稱，其部門一直與相關政府機構及業界密切合作，逐步實施一系列額外措施，改善工人安全。

穆魯甘透過其律師發表聲明稱，希望類似情况的其他工人也能挺身提控，「可能有些工人受傷後不尋求賠償，因為他們害怕，且有時被告知尋求賠償會使他們無法返回新加坡」。他希望各公司能更關注工人的安全，因為「我們經常要從事非常危險的工作，有時別無選擇，只能服從」。

（CNN）