保米供應新招 印度設香米出口底價 以鄰為壑救國內通脹 推高亞洲米價至近15年新高

出口價波動大 疑奸商魚目混珠避禁令

印度商務部周日宣布，由於發現印度香米出口價格波動較大，因此針對印度香米設置每噸出口價格不可低於1200美元的新規定。當局指在部分情况下，印度香米出口價格低至每噸359美元（約2800港元），遠低於本月平均水平的每噸1214美元（約9469港元）。

《印度論壇報》報道，印度香米出口合約的巨大價格差異，令當局開始懷疑有不法商人利用暫禁出口的非印度香米及碎米冒充印度香米牟利。

因應俄軍侵烏和極端天氣等因素，全球糧食供應陷於緊張，印度也未能置身事外，糧食價格飈升引發通脹困境，故過去一年連番出招試圖遏抑，增加對出口的限制，以確保國內維持穩定供應。然而，這做法被質疑是將問題轉移至其他糧食出口國，進一步推高全球糧價。印度的「限米令」令亞洲米價首當其衝，亞洲大米基準價格（即碎米率5%的泰國白米）本月初一度達到每噸648美元（約5054港元），是接近15年來的新高（見圖二）。

上周五宣布半熟米徵20%出口稅

印度7月中已禁止出口非印度香米及碎米，當局上周五（25日）又宣布，對佔去年全印度大米口出口約三分之一的蒸穀米（parboiled rice，又稱半熟米）徵收20%出口稅並即時生效。印度政府指針對蒸穀米的新規定推出前已持有有效信用證的出口商，可如常運輸蒸穀米。

當局前日再規定印度香米出口每噸價格下限後，代表佔去年全球大米貿易約四成（見圖一）的印度，已對所有種類大米的出口實施某些限制或禁止出口。

印度大米出口商協會主席拉奧（B.V. Krishna Rao）表示，對半熟米徵出口稅後，國內米價將會下跌，有助政府控制食品價格通脹問題，但全球米價格將會上升，買家將要承受這升幅， 買家和賣家亦可能重新談判部分大米合約。

業界認全球米價受升壓 買家「硬食」

新政策同時會對當局帶來衝擊。《印度論壇報》報道，農業和加工食品出口發展局（APEDA）需擱置所有每噸低於1200美元的出口合約，並交由APEDA主席領導的委員會評估，委員會須找出價格變化及利用印度香米來出口其他米種的情况。當局要求委員會1個月內提交報告，其後才做決定。

（路透社/彭博社/印度論壇報）