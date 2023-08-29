韓政府抽檢周邊海水 放射物濃度符安全標準

另加強檢查進口海鮮 為期100天

韓聯社昨日報道，海洋水產部上周五對3個周邊海域15處檢測位置海水採樣檢測，周日公布了該國東南海域5處檢測位置的檢測結果，顯示該區銫和氚的濃度遠低於世衛《飲用水水質準則》規定的限值標準。其餘10處採樣位置的海水將在有檢測結果後立即公布，韓國政府今後亦將對92處檢測位置的海水進行精密分析，以及對108處檢測位置海水的氚、銫-134和銫-137進行快速分析。

另外，韓國政府周一起特別加強檢查市面進口海鮮來源地，為期100天。韓國至今仍禁止日本福島等周邊8個地區的水產進口。韓國海洋水產部次官（副部長）朴成訓表示，該國全年都監察入口海鮮來源地，但因應民眾對日本及其他進口海鮮流通的關注前所未有，因此啟動特別調查。在今年5至6月的首輪密集巡查中，韓國當局檢查158間國內經營日本海鮮的銷售商，未有發現有不當標示來源地的貨物。

另一方面，馬來西亞為應對日本排放核污水，該國科學、工藝與革新部長鄭立慷周日在社交平台facebook表示，將在沙巴海域增設4個監測器，24小時監測海水輻射。

大馬增設4監測器測海水輻射

大馬目前在沙巴海域設有一台輻射監測器。越南和新加坡目前也設有同類機器。鄭立慷表示，大馬衛生部上周四起已對日本進口的高風險食品進行「第四級監視檢查」，分析放射性物質含量。

（韓聯社/韓國時報/星洲日報）