韓政府抽檢周邊海水 放射物濃度符安全標準

【明報專訊】韓國海洋水產部上周五（25日）對周邊海域檢測海水放射性物質後，周日（27日）公布其中5處報告，是日本福島第一核電站核污水上周四開始排水後的首份外國同類政府報告，結果顯示這些海水的氚和銫濃度都遠低於世界衛生組織（WHO）飲用水每公升1萬貝可的水質標準。另外，韓國當局自昨日起加強檢查市面進口海鮮來源地，為期100天。
另加強檢查進口海鮮 為期100天
韓聯社昨日報道，海洋水產部上周五對3個周邊海域15處檢測位置海水採樣檢測，周日公布了該國東南海域5處檢測位置的檢測結果，顯示該區銫和氚的濃度遠低於世衛《飲用水水質準則》規定的限值標準。其餘10處採樣位置的海水將在有檢測結果後立即公布，韓國政府今後亦將對92處檢測位置的海水進行精密分析，以及對108處檢測位置海水的氚、銫-134和銫-137進行快速分析。
另外，韓國政府周一起特別加強檢查市面進口海鮮來源地，為期100天。韓國至今仍禁止日本福島等周邊8個地區的水產進口。韓國海洋水產部次官（副部長）朴成訓表示，該國全年都監察入口海鮮來源地，但因應民眾對日本及其他進口海鮮流通的關注前所未有，因此啟動特別調查。在今年5至6月的首輪密集巡查中，韓國當局檢查158間國內經營日本海鮮的銷售商，未有發現有不當標示來源地的貨物。
另一方面，馬來西亞為應對日本排放核污水，該國科學、工藝與革新部長鄭立慷周日在社交平台facebook表示，將在沙巴海域增設4個監測器，24小時監測海水輻射。
大馬增設4監測器測海水輻射
大馬目前在沙巴海域設有一台輻射監測器。越南和新加坡目前也設有同類機器。鄭立慷表示，大馬衛生部上周四起已對日本進口的高風險食品進行「第四級監視檢查」，分析放射性物質含量。