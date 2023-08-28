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兩萬尼日爾人集會 撐軍政府反法國

【明報專訊】尼日爾軍政府上周五向前殖民宗主國法國駐當地大使發出48小時離境通牒後，數萬名尼日爾民眾前天（26日）在首都尼亞美集會，對軍政府領袖表達支持，他們部分人高舉俄羅斯等國的國旗，高呼反對法國的口號，敦促法國尊重尼日爾的外交選擇。法國指不承認軍政府合法性，故不接受對方的逐客令。

「政變後才真正獨立」

在可容納3萬名觀眾的全國最大運動場中，有約兩萬名「保衛祖國國家委員會」（CNSP，軍政府的正式名義）支持者在座，部分人吹奏非洲笛，在看台展示尼日爾、阿爾及利亞和俄羅斯國旗。身上塗有尼日爾國旗顏色的雜技演員在運動場中央表演。一名與會女子聲言，尼日爾只有在上周底政變推翻民選總統巴祖姆後才實現「真正獨立」，她說：「我們有權選擇自己想要的合作伙伴，法國必須尊重這個選擇。」

CNSP民間成員哈利多烏（Idrissa Halidou）表示已準備好跟威脅出兵介入的西非國家經濟共同體（西共體）進行軍事對抗，又不滿法國態度，他說：「法國大使沒想過離開之餘，直把這裏（尼日爾）當成他父母的土地。」CNSP軍方成員阿馬杜（Obro Amadou）則指，除非法軍全面撤出尼日爾，否則抗爭不會結束。

法國曾派兵協助巴祖姆清剿伊斯蘭聖戰武裝，至今在尼日爾仍駐有約1500名士兵。另外，美國主管撒哈拉以南非洲事務的助理國務卿莫莉．菲日前到尼日利亞與西共體官員會面，尋求以外交解決尼日爾危機。

（法新社）

相關字詞﹕軍事政變 西非國家經濟共同體（ECOWAS） 西共體 尼日爾 法國

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