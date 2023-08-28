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東電邀外媒訪福島核電站 認排核水沒Plan B

【明報專訊】日本上周四起排放核污水後，東京電力昨日安排多間外地傳媒進入褔島第一核電站，了解核污水處理過程。據報道指，東電回應傳媒提問時無解釋如何量度其他放射性物質，又承認排放核污水計劃沒有「Plan B」。港府環境及生態局長謝展寰昨指，核污染水至少有30多種核污染物質在內，日本需交代更多檢測數據，甚至容許香港參與監察管理，才能考慮何時放寬進口禁令。

無解釋如何量度其他放射性物質

獲東京電力安排進入褔島核電站的Now TV報道指，核電站有5組核污水罐，每組存放1萬噸經ALPS處理的核污水，目前只有3組在運作，過程由當地第三方機構及國際原子能機構監管，如果不符合標準要重新經過ALPS處理。報道指每組核污水要分析3個月，每日會最多排460噸核污水，經黑色管道流出後會運送去靠近海邊的稀釋區來跟海水混合。

那些海水是由藍色水罐接收，須經除去當中的垃圾及海草等雜物，經藍色管道運送，會跟核污水以1比700的比例混合稀釋，但目前排放會採用1比1200比例，混合完成後從地下水槽經管道排出1公里外的大海。

東京電力公司目前在該場所上存儲了約130萬噸的污染水，相當於500個標準游泳池。首次釋放的7800立方米水相當於大約3個奧運泳池，預計需時約17天。

謝展寰：港有份監管才可增信心

香港方面，目前已禁止日本10個都縣水產品入口，其他都縣則要檢測輻射水平，暫時全部合格。環境及生態局長謝展寰昨在無綫《講清講楚》表示，日本需交代更多檢測數據，甚至容許受影響地區參與監察管理，才能考慮何時放寬禁令。他指相信日本政府不會在剛開始排水時，便排放高濃度核污水，故認為這段時間未必會看到有什麼問題。

謝展寰又指，日本暫時僅公布放射性物質「氚」的含量並不足夠，亦不能只參考國際原子能機構報告，因核污染水經過溶解核反應堆後，至少會有逾30種不同核污染物質在內，又指如香港有份參與監管，才可增加信心。

特首李家超昨日被問及，日本昨天發布在水產驗不到氚，會否考慮撤銷禁令時，李沒有直接回應。他指跟反應堆直接接觸過的核污水，可以帶來超過30多種放射性物質，經過30年的排放，所累積下來的風險有多大，沒有人知道，指港府必須採取適當措施，確保食物安全和市民健康。

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