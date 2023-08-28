日排水首官方報告 全低於檢測下限目標 上周五11處抽海水驗氚 其中3處同驗銫-137等放射物

環境省上周五分別在福島第一核電站核污水排放隧道口方圓5公里內外11個位置的海洋表層（水深1.5米處）採集海水樣本，最遠位置距離核電站沿岸40公里，而在離排海口最近的「以東0.4公里」海域採樣點，加設在底層（水深12.6米處）抽取海水，化驗結果顯示所有海水樣本的氚含量均低於每公升7至8貝可，未有超出檢測下限目標（每公升10貝可）。

檢測下限目標（target minimum detected）相當於確保檢測結果具有統計學意義（顯著性差異）的最小物理量，若排海核污水的輻射量低於這數值，檢測結果將呈不穩定。調整檢測下限目標代表改變檢測儀器的靈敏度。

報告所用的分析儀器靈敏度較低，日本另對樣本進行「精密分析」，檢測下限目標設為低得多的每公升約0.1貝可，但「精密分析」結果須待約兩個月後才能公布。

報告指，環境省同日亦對「北沿岸1.5公里」、「以東0.4公里」以及「南沿岸2公里」3個採樣點的表層海水樣本，檢測「γ射線」放射物濃度，同稱全部「未達檢測下限目標」。報告稱，不同輻射物各自設定了檢測下限目標，而銫-137的是每公升1貝可。

環境相：確認對人體環境沒影響

日本環境大臣西村明宏稱：「已確認對人體和環境沒有影響。」他表明為免負面評價，將確保監測「高度客觀、透明、可靠」。核電站營運商東京電力公司（東電）的負責人強調，設備在開始排水以來未出現過故障，周邊海域的氚濃度都符合預期並未異常，指「將一步一步小心地確保不會犯錯，着實推進排放作業」。東電昨公布的最新10處海水氚含量檢測結果，水平與前兩天相若，全部繼續低於檢測下限目標。

福島縣政府上周五同樣在核電站兩公里範圍內9個位置抽出海水樣本，並在昨日公布氚濃度的檢測結果，分別每公升介乎3.7至4.1貝可，未達檢測下限目標。水產廳則指上周六清晨在核電站4至5公里海域捕撈的兩條魚類化驗報告，「未有驗出」含氚。

新民調顯日民眾不滿講解不足

《每日新聞》前天和昨天進行的全國民調顯示，有49%日本民眾「認同」啟動福島「處理水」排海，「不認同」的有29%，另有22%受訪者回答「不知道」。60%受訪者認為日本政府和東電對排水的說明「不足夠」，大幅多於表示「足夠」的29%。《每日新聞》分析指出，這反映日本民眾對排水出海有一定理解，同時似乎對政府和東電等講解不足有所不滿。

（綜合報道）