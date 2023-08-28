美軍機澳洲軍演墜毁 海軍陸戰隊3死5重傷

澳洲北領地警察局長墨菲表示，事發於當地時間早上9時左右，飛機在北領地外海提維群島（Tiwi Islands）附近墜毀。美國海軍陸戰隊輪駐達爾文部隊在新聞稿表示，事發時正在例行訓練演習，墜機原因調查中。

原因待查 位置偏遠難救援

事發地點是澳洲大陸以北約60公里的提維群島主島梅爾維爾島（Melville Island），位置偏遠且人口稀少，令救援工作變得複雜。

澳洲總理阿爾巴內塞形容事件不幸，飛機在支援代號「捕食者行動2023」演習時墜毀。該演習在提維群島舉行，澳洲、美國、菲律賓、印尼和東帝汶共派約2500人參與。

同款機事故頻生 去年兩架墜毁

MV-22B「魚鷹」是一款傾轉旋翼機，具備直升機的垂直升降能力，但又擁有固定翼螺旋槳飛機較高速、航程較遠及油耗較低的優點。惟這機款近年事故頻生，去年3月和6月各有一架分別在挪威和美國加州墜毁，導致4名和5名美國海軍陸戰隊員喪生。

這是今年澳洲發生的第二宗致命軍機訓練墜毀事故。上月底一架MRH-90 「太攀蛇」（Taipan）軍用直升機在美澳軍演期間墜入昆士蘭省附近水域，4名澳洲士兵死亡。

（路透社/法新社/BBC/衛報）