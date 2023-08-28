FT：俄富豪甫公開譴責侵烏 即請求歐盟放寬制裁

「數百受制裁俄商人緊盯歐盟應對」

59歲的沃洛日於本月10日發表聲明譴責普京「野蠻」侵略烏克蘭，是公開表示反戰的第二名俄國巨賈。知情人士透露，聲明發表後數日內，沃洛日透過代表律師入稟，請求歐盟撤銷制裁。兩名西方官員承認，這個案對歐盟「構成棘手問題」，即應否對受制裁而反對侵烏的俄國精英網開一面。歐盟官員會等9月開會再商討。

沃洛日早在2014年俄羅斯吞併克里米亞時移居以色列，他有份創辦的俄羅斯最大搜索引擎公司Yandex，在俄軍侵烏期間儼如莫斯科的宣傳機構，備受西方抨擊。他去年6月被歐盟列入制裁名單後，即辭任Yandex行政總裁。一名接近沃洛日的人士透露，沃洛日希望歐盟在9月15日、即他本人的受制裁限期屆滿時不會再延長，他說：「數以百計其他遭受制裁的俄國商人緊盯着布魯塞爾的處理手法。」

（金融時報）

（俄軍侵烏）