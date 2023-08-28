烏教練機相撞 王牌機師亡 不時受訪演講游說盟友供F-16 無緣親駕

烏克蘭空軍發言人伊赫納特上周六公布，兩架L-39教練機在基輔以西約140公里的日托米爾州（Zhytomyr）一條村莊墜毁，皮利希科夫等3名空軍機師罹難。烏克蘭檢察總長辦公室表示正調查是否有人違反飛行準備規則。

共3機師罹難 正查有否違飛行守則

年約30歲的皮利希科夫是隸屬第40戰術航空旅的「米格-29」戰機機師，在俄軍侵烏之初負責守護烏克蘭中部和北部，是被稱「基輔之鬼」（Ghost of Kyiv）的一員。皮利希科夫說得一口流利英語，屢次接受英美傳媒訪問，並以其無線電呼號Juice（名字來自他跟友儕共聚時不飲酒而飲果汁）知名。他常利用其知名度游說國際社會提供先進的F-16戰機，令只有老舊蘇製軍機的烏克蘭提升戰鬥力。去年7月他到華盛頓，向美國國會和五角大樓講述提供F-16之必要，今年6月他再重申F-16有助烏軍反攻，「我們的反攻可以更有效，對地面同胞來說更為安全」。

伊赫納特稱皮利希科夫為「超級天才」、改革領袖，他在社交媒體寫道：「他夢想着一架架F-16翱翔於烏克蘭的天空。你不會曉得他是多麼的渴望駕駛F-16。如今烏克蘭即將獲得那些美國飛機，他卻無緣駕駛。」荷蘭和丹麥約一周前宣布，確認華府開綠燈，可向烏軍提供61架F-16戰機。

俄：基因檢測確認瓦格納首腦墜機亡

另外，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團兩大領袖普里戈任和烏特金在上周三傳出墜機身亡，俄國調查委員會昨日公布，通過基因鑑定確認死者中包括這兩人。空難距瓦格納兵變僅約兩個月，西方評估相信是機上炸彈所致，也有分析揣測是防空系統造成，俄羅斯總統普京被質疑為報復兵變而下令讓瓦格納最高層「團滅」，惟克宮否認。（法新社/路透社/CNN）

（俄軍侵烏）