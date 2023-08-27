疫後夜生活趨減 多地出招振夜經濟 撥款辦晚間活動 改善深宵治安交通

許多地區的夜間消費場所爭取恢復疫前生意水平之時，卻備受能源、食品、工資成本飈升打擊，很多時店舖到入夜不久就休息，民眾也無意欲在晚上外出消費。以英國為例，最大夜總會及酒吧營運商REKOM本月15日發表的「夜間指數」（Night Index）顯示，35%受訪者自去年秋季減少了夜間外出消費次數，當中有一半受訪者表示基於整體生活費提高。

英調查：生活費升 35%人減夜出消費

英國倫敦市長簡世德有意打造首都為「24小時不夜城」，去年11月選定了3區啟動50萬鎊（逾490萬港元）「夜間企業區」項目，撥款支援舉辦吸納夜間客流的活動、計劃及企業，藉以鼓勵民眾於每晚6時後外出消費，亦改善夜間員工待遇，以促進地區經濟。該市於疫前2019年9月曾進行促進夜間經濟的試點計劃，通過延長營業時間、加強宣傳、舉辦活動、重新利用官方建築物，配合提高安全意識和廣大地方參與度，使試點商業街客流量增加了22%。

利物浦重視市容、治安 吸人流

英國另一城市利物浦的夜間經濟，復蘇情况似勝一籌。非牟利的Liverpool BID本月初發表報告顯示，市內閉路電視分析今年上半年每晚7時至凌晨4時的影像，顯示利物浦的晚間人流量較2019年增長了43%。

非牟利組織Liverpool BID零售與休閒委員會主席奧尼爾就利物浦的成功表示，該市持續斥資追求晝夜經濟產業平衡，兼且重視市容整潔與治安，為維持夜市人流要素。

設「夜市長」助籌劃

加拿大多倫多市為搞活疫後夜間經濟，3月起徵求大眾提供支持晚6朝6的社會、文化、商業活動的方策，對飲食娛樂場所現有發牌制度與分區規例的意見。荷蘭阿姆斯特丹、捷克布拉格、美國的紐約、華盛頓、匹茲堡和新奧爾良等15座城市、英國倫敦和曼徹斯特等，更相繼設立非官式職位「夜市長」或「夜經濟經理」，找專才協助政府開拓夜生活經濟。

旅客回流 日本重推夜間旅遊推廣

至於日本，東京和大阪早在2010年代中已嘗試搞活夜經濟。大阪在2019年成立組織推動道頓堀地區夜生活，之後在其他地區效法進行。國家旅遊局隨旅客回流，復推早已擬定、因新冠疫情而暫擱的夜間旅遊推廣活動，包括延長博物館開放時間、辦東京夜間巴士觀光團等。宇都宮市、長崎市亦撥款津貼企業在市中心做夜市生意的計劃。

夜間經濟除了活動內容，交通也是重要因素，缺乏公交回家往往成為人們夜出的障礙，特別是在疫情期間，很多公交班次變疏，亦提早開出尾班車，在疫後都沒有恢復過來。蘇格蘭格拉斯哥本月中就有巴士公司在逢周五和周六晚恢復凌晨12時45分至3時的通宵巴士，方便夜歸者。

（綜合報道）

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