風波再掀女權政爭 女足界冰山一角

這次風波批評魯比奧斯最嚴厲的，是平等部長蒙特羅（Irene Montero），她是臨時政府內女權主義議程的先鋒，去年成功推動「沒有同意，就是性侵」（only yes means yes）成為法律。自此該法律成為左右翼政黨互相攻擊的主要議題。

西班牙上月23日舉行國會提前改選，拿下最多議席的人民黨黨魁費霍尋求組成新政府。他將在9月下旬接受國會的辯論與投票，以決定他能否成為西班牙新總理。人民黨的盟友極右派呼聲黨（Vox），一直強烈反對「沒有同意，就是性侵」通過成為法律，並多次對蒙特羅發動人身攻擊。

其他國家涉事者多全身而退

另外有評論指出，在女足界魯比奧斯事件只是冰山一角，其他國家同類事件不勝枚舉，例如2018年爆出阿富汗國家女足球員被教練和足總高層虐待、性侵甚至強姦風波。不過，這類涉事者往往能全身而退，那與國際足協等機構未能保障女性有關。最新例子是贊比亞女足隊教練姆瓦佩（Bruce Mwape），他去年被投訴性騷擾女球員，但在受查期間仍可在今屆世界盃執教。結果再爆出醜聞，7月29日在新西蘭訓練期間，他被控撫摸一名球員胸部。

（綜合報道）