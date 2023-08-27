親吻女球員 FIFA停西班牙足總主席職 女足罷踢 足總反指球員說謊擬興訟

事發在西班牙女子國家足球隊上周日（20日）奪得世界盃後，在領獎台上魯比奧斯（Luis Rubiales）雙手捧着珍妮花靴莫素（Jennifer Hermoso）的頭，然後親吻對方的咀。起初珍妮花靴莫素表示沒有同意被吻，但西班牙足總（RFEF）隨後發表聲明，聲稱珍妮花靴莫素承認自願親吻，並享受與魯比奧斯的親密關係。

魯比奧斯：她把我抱在懷裏

面對落台壓力，魯比奧斯上周五堅拒辭職，並將當日的一吻描述為「輕輕一碰」，是「自發的、相互的、愉悅的，更重要是雙方同意的」，又說親吻前他已先徵得同意。他還聲稱，當日是珍妮花靴莫素首先將他抱起，「是她把我抱在懷裏，讓我靠近她的身體」。

西班牙女子足球員工會 （Futpro）同日發表聯署聲明，當中珍妮花靴莫素重申當日沒有同意讓魯比奧斯親吻，對於被指是她在領獎台上舉起對方先行挑逗，她回應說「我在任何情况下都沒有試圖抱起主席。」她說：「我不能容忍我的說話遭受質疑，更不能容忍他們編造我未曾說過的話。」她又透露有人施壓要她主動發聲明證明魯比奧斯清白，但她拒絕了。

貝迪斯男國腳退隊以示支持

聯署者包括日前奪得世界盃冠軍的23名國家隊成員。聲明寫道：「如此不可接受的事，玷污了西班牙女足最偉大的運動成就，我們深感悲哀……我們想要宣布，如果現在的領導人員繼續在位，簽署這份文件的所有球員都不會應召入國家隊。」效力貝迪斯的30歲西班牙前鋒保查艾利斯亞斯（Borja Iglesias）亦宣布，在事情沒有變化前，會退出西班牙男足國家隊。

RFEF同日則為魯比奧斯護航，指他沒有說謊，並聲稱根據4張圖像的分析結論，「由於球員（珍妮花靴莫素）（舉起魯比奧斯）的動作，主席先生的腳被抬離地面」，指女方不但願意親吻，甚至是由她發起。足總更表示，考慮到Futpro聲明內容指控的嚴重性，RFEF和主席將採取相應的法律行動，以維護魯比奧斯的尊嚴。

政府尋求體育法庭處理事件

體育部長域陀法蘭斯高昨日表示，將暫停魯比奧斯的足總主席職務。臨時政府亦正尋求體育法庭處理事件。體育國務秘書弗朗科斯 （Víctor Francos）說：「我們已經準備好讓這成為西班牙足球的MeToo運動。」國際足球協會紀律委員會主席帕拉西奧（ Jorge Ivan Palacio）昨日則宣布，暫停魯比奧斯在國內和國際層面的所有足球相關活動，即日生效，為期90日。魯比奧斯和REEF亦被禁止接觸珍妮花靴莫素和與她關係密切的人。

（綜合報道）