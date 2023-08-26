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特朗普被捕「檔案照」成競選標誌

【明報專訊】美國前總統特朗普周四（24日）到喬治亞州富爾頓縣監獄，就企圖推翻2020年大選喬治亞州點票結果的指控投案，警方按程序拍攝他的檔案照，是歷來現任或前任總統首次。特朗普同日在社交平台X（前稱Twitter）貼出該「大頭照」。這張照片很快成為他的競選標誌。

上載社交平台X稱永不投降

特朗普在今年較早時就3宗刑事檢控被正式拘捕時，均獲豁免拍攝檔案照，但喬治亞州將他當作一般刑事被告看待，依足程序拍照。根據富爾頓縣監獄發布的監獄紀錄，特朗普的「囚犯編號」為「P01135809」。警長辦公室發布的照片可見，特朗普身穿海軍藍色西裝、白色恤衫、紅色領呔，沉着臉並揚起眉頭。特朗普以20萬美元（約156萬港元）保釋候審，其間不得恐嚇證人和同案被告。特朗普與另外18人，因企圖推翻喬治亞州2020年大選結果，共被控41項罪名，當局周四表示11人已投案。

特朗普抵達監獄時，在場數十名支持者揮動特朗普橫幅及美國國旗，有民眾稱周四凌晨起已到場等候。特朗普在監獄逗留約20分鐘後離開，向記者重申檢控具政治動機。特朗普之後在社交平台X上載被捕「檔案照」，配以全大寫英文說明「選舉干預、永不投降」。這是特朗普自2021年1月國會山莊騷亂發生以來，他第一篇在該前身為Twitter的平台上的發文。

被告檔案照可以令很多政客前途盡毀，但對競逐明年總統大選的特朗普來說卻變成競選招數。照片公開後幾分鐘，特朗普的網站已出現那張照片，並附有一份聲明，除稱他雖無犯罪但仍被捕「是對正義的嘲弄」外，亦不忘呼籲民眾捐款支持他競選。他的競選團隊則推出印有檔案照的杯、T恤和長袖衫等，稱只要捐款47美元（約366港元）或以上就可獲得T恤。

英媒指照片流露「挑釁與敵意」

英國《衛報》指特朗普的檔案照流露「挑釁與敵意」，正是現今美國政治的寫照，指出對反特朗普者而言，照片證明縱使曾是全球最有權力的人都不能逃避司法制度的力量。特朗普支持者則視照片為榮耀，表明特朗普不會放棄對抗這個阻止他重返白宮的制度。

在近期的民調中，特朗普的支持度遠遠領先其他共和黨人。

（法新社/路透社/BBC）

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