普里戈任之死助俄團結 普京暫顯強勢長遠不利

普里戈任通過派遣自己的戰士參與侵烏戰爭中一些血腥戰役，並在非洲推動俄羅斯的利益，對俄羅斯勢力向外擴張舉足輕重。路透社報道，6月曾發動一日兵變失敗的普里戈任墜機身亡，這消除了一名曾經蔑視普京權威並威脅使他顯得軟弱的強大人物，但也使普京失去一位強而有力、精明的助手。

英智庫：支持瓦格納情緒料潛藏

普里戈任被暗殺，不少人相信是普京幕後指使，雖然克里姆林宮否認，但有分析人士表示，克里姆林宮涉事的假設實際上可能符合普京目的。政治分析公司R.Politik創始人斯塔諾瓦婭（Tatiana Stanovaya）表示：「從普京、安全部隊和軍方的角度來看，普里戈任之死對任何潛在的追隨者都應該是一個教訓。」

英國《衛報》的分析文章亦指出，消除普里戈任的影響某種程度上有助於鞏固莫斯科的團結，這對於俄羅斯攻打烏克蘭至關重要。英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）副主任盧切維奇（Orysia Lutsevych）認為，普里戈任死後，支持瓦格納集團的情緒以及對烏克蘭戰爭的民粹主義式批評可能會潛藏起來。

普京前文膽：削弱形象

普京前文膽加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）在社交平台Facebook評論中表示，在普羅大眾眼中，普里戈任之死「削弱了他（普京）的形象」，指普里戈任被殺的方式可能會讓俄羅斯普羅大眾感到不安，他們將普里戈任視為「敢於說出真相」的愛國者。普里戈任在瓦格納集團中的追隨者如何回應他的死亦是未知數。一名歐洲高級外交官表示：「普里戈任的消失在短期內鞏固了普京在體制內的地位。讓我們看看剩下的瓦格納戰士是否會接受這個局面。」為烏克蘭而戰的「俄羅斯志願軍」（RVC）已呼籲瓦格納集團僱傭兵倒戈加入他們的行列，為普里戈任和第二號人物烏特金報仇。

（Politico/路透社/衛報）

（俄軍侵烏）