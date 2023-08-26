普里戈任私人機師失蹤 沒如期登機俄稱可疑

美評估被暗殺獲普京批准

俄羅斯安全部門指普里戈任的私人機師斯捷潘諾夫（Artem Stepanov）有可疑，但聯絡不上，不排除他身在國外。消息指斯捷潘諾夫可能為了豁免被美國制裁而策劃今次襲擊。俄羅斯知名Telegram頻道VChK-OGPU提到，斯捷潘諾夫沒有按計劃登上飛機，反乘飛機去堪察加半島，「至今失蹤」。VChK-OGPU稱，斯捷潘諾夫哥哥稱，斯捷潘諾夫已失蹤3天。俄羅斯新聞網站Bloknot提到，航班數據追蹤網曾披露，失事飛機在最後30秒曾急降，在墜毀前機頭幾乎筆直朝下，機尾離機身數公里遠，可能是「有爆炸裝置被安置在起落架艙上」。據報道，其中一名遇難空姐在上機出發前數小時，曾在Telegram與家人對話，稱航班因不明原因延誤，似乎在修理什麼，但不知具體情况，全部機組人員等待指示。

美方內部一份初步情報評估得出結論，認為墜機事故是一次「蓄意爆炸」造成，而普里戈任「很可能」是襲擊目標。由於現場未找到導彈碎片，美國國防部也證實沒有監測到導彈發射的信號，更多人傾向飛機被炸毀的推斷。彭博社引述一名不願透露姓名的美國官員稱，初步評估顯示暗殺普里戈任的行動事前獲普京批准。

克宮稱西方猜測「絕對謊言」

克里姆林宮發言人佩斯科夫周五回應稱，任何有關莫斯科以某種方式參與墜機事件的說法都是不確的。他說：「對於這場災難以及包括普里戈任在內機上乘客死亡事件，有很多猜測。當然，在西方，所有這些猜測都是從某個角度呈現的。所有這一切都是絕對的謊言。」

VChK-OGPU又稱，普里戈任的屍體已被送往停屍間，證據為屍體上一根斷指。消息指普里戈任在流放期間，左手無名指受傷導致部分缺失。同時，根據屍體上的紋身，確認機上其中一名死者為瓦格納第二號人物、指揮官烏特金（Dmitry Utkin）。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）