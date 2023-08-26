烏軍獨立日登陸克里米亞殺30俄兵 協調導彈圖炸莫斯科附近機場

掛國旗紀念第二個戰時獨立日

負責執行特別任務的烏克蘭國防部情報總局（HUR） 表示，突擊隊在周日凌晨3時半登陸克里米亞西北端邁亞克（Maiak）附近的海灘，與俄軍發生戰鬥。烏軍為配合行動，已經先於周三摧毀當地的S-400防空系統，削弱俄軍的防空力量。情報部門發布一段短片，顯示烏克蘭士兵為國旗再次在克里米亞飄揚而慶祝。《烏克蘭真理報》報道，據通訊平台Telegram上流傳的消息，邁亞克地區居民深夜聽到槍響，當人們走出去了解時，看到兩艘橡皮艇，艇上約有10人，距離岸邊約10米。當不明身分者意識到他們被發現時，又響起多聲槍響。短暫交火後，船上的人就離開了。烏克蘭Suspilne電視頻道報道，飛機和海軍艦艇參與了這場小規模攻勢。

海空夾擊 軍事行動仍持續

HUR發言人尤索夫（Andriy Yusov）表示，烏軍在島上的軍事行動仍然持續，但沒有透露詳情。

克里米亞自2014年以來一直被俄羅斯佔領，烏方選擇在8月24日獨立日展開特別軍事行動。烏克蘭總統澤連斯基在獨立日致辭，敦促國民不要在困難時期失去信心。HUR局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）近日表示，烏方計劃在未來幾天對克里米亞發動更多襲擊，因為當地有很多民眾「熱切期待」烏克蘭重新奪回克里米亞的控制權。軍事分析指出，烏克蘭這次行動的另一個目標，就是摧毀俄軍在島上的兩個雷達站，為增闢戰線做準備。

烏向莫斯科射導彈 俄稱已擊落

另外，俄羅斯證實烏克蘭向莫斯科發射了一枚導彈，並出動42架無人機攻擊克里米亞，但俄國防部稱導彈被擊落。這是迄今為止烏克蘭對俄羅斯控制區最大規模的協調空襲之一。消息指導彈屬於烏軍的一枚改進型S-200導彈，擊中莫斯科附近的謝科夫卡（Shaykovka）軍用機場，機場停泊最先進的圖22M3超音速長程戰略轟炸機，目擊者指機場傳出巨大爆炸聲，暫時未知損毀情况。克里米亞方面，俄軍防空炮火在克里米亞上空擊落9架烏軍無人機，33架在到達攻擊目標前被電子戰壓制而墜毀。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）