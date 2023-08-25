阿根廷現搶掠潮 全國逾200人被捕

分析歸咎經濟差 有指選前破壞

阿根廷國營傳媒及官員等表示，全國多地有都民眾闖入商店偷食物和其他物品。法新社指民眾搶走的不限食物，而是所有找到的物品，例如酒精、香煙、衣物等。

安全部長費爾南德斯指摘搶掠者不是為了養家餬口，稱部分人偷的是幾乎全新的汽車，內閣首席部長羅西則指大多數被捕者有刑事紀錄。

具爭議社運領袖卡斯特利斯（Raul Castells）周二在電視台節目承認鼓勵民眾搶掠，稱「真正的罪行」是食品價格，「人們若找不到食物，就讓他們拿走所發現的東西，即使代表事後人們會用它們換取食物」。有右翼政客呼籲當局拘捕卡斯特利斯。

上周日（13日）在總統大選初選爆冷贏取最高票、代表自由前進黨的極右候選人米萊伊（Javier Milei）在社交網站X（前稱twitter）表示，「令人悲傷的是20年後再看到在2001年（經濟危機）時看過的搶掠畫面」。總統發言人切魯蒂則指米萊伊支持者的社交平台帳號煽動支持搶掠行動。

（路透社/法新社/中央社）