特朗普拒辯論 受訪搶風頭 稱民調贏太多 出席無意義

共和黨在威斯康星州密爾沃基縣舉行首場總統提名戰首場辯論，特朗普未有出席，惟他跟卡爾森（Tucker Carlson）的預錄訪問同時在X播出，片中特朗普稱他在民調領先其他對手50至60個百分點，參與辯論是沒意義。他說：「我是否不管發生什麼，都要坐在那裏1至2個小時，然後受那些甚至不應競選的人騷擾嗎？」

特朗普投案前 監獄宣布上空禁飛

然而，特朗普仍是初選辯論的焦點之一。主持問若特朗普其中一宗刑事案被定罪，會否支持特朗普作為黨內總統提名人時，8名參選人之中僅前阿肯色州長哈欽森沒舉手，前新澤西州長克里斯蒂則手舉了一半又放下。特朗普仍在黨內具有影響力，不少黨內總統參選人都稱讚特朗普，但同時指他無法重返白宮。另外，8名參選人都趁機批評民主黨總統拜登的經濟政策錯誤，揚言要廢除拜登為競逐連任而推行的核心政策。

喬治亞州大陪審團上周一（14日）對特朗普等19人提出共41項控罪，涉及特朗普的包括違反喬治亞州《反勒索及受賄組織法》（RICO）、串謀冒充公職人員等。檢察官威利斯要求所有被告在當地時間周五中午或之前到富爾頓縣監獄投案。

紀錄顯示截至周三9人已經投案，包括特朗普前私人律師朱利亞尼。路透社昨報道，特朗普將於美東時間周四傍晚（香港時間周五早上）投案。聯邦航空管理局 （FAA）宣布美東時間周四傍晚6時45分至晚上9時，對監獄上空實施飛行限制。

（法新社/CNN/國會山莊報）