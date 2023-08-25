瓦格納群龍無首 俄非洲佈局變化未明

自2018年在中非共和國簽訂僱傭兵合同開始，普里戈任還向蘇丹、利比亞和馬里派遣了部隊，組建了一支據估計約有5000人的武裝力量，幾乎與美國在非洲大陸部署的約6000人的軍隊和支援人員數量相當。普里戈任6月表示，自烏戰開始以來，瓦格納武裝人員數量已增至2.5萬。

涉足礦業政治 利潤成侵烏資金

美國財政部稱，瓦格納近些年已發展成為更龐大的網絡，涉足眾多行業，其中包括礦業公司和政治顧問。其中一些企業，尤其是在蘇丹和中非共和國開採金礦的業務，為瓦格納賺取大量利潤，增加了普里戈任的財富，並為俄軍侵烏提供資金。

尼日爾上月發生軍事政變後展示親俄傾向，普里戈任隨即公開讚揚政變，還提議稱瓦格納協助維持秩序。非洲傳媒指尼日爾軍政府原正跟瓦格納談判，尋求軍事援助以應對西非國家經濟共同體（ECOWAS）的潛在軍事干預，惟普里戈任之死或為此帶來變數。

專家：或被收編 或找聽話者扮獨立運作

美國智庫戰爭研究所（ISW）最新評估引述其俄羅斯知情人士指，俄羅斯國防部最近開始組建新的私人軍事公司（PMC），以取代瓦格納在非洲和中東的活動，並開始招攬瓦格納的人員。其他專家則認為，莫斯科未來可能會找更聽話人物領導瓦格納，象徵式地獨立運作，又或將瓦格納部分兵源編入正規軍，例如作為特種部隊上烏克蘭戰場。

問題是克宮能否為瓦格納這個以個人權威為核心的複雜組織重塑品牌形象。最近卸任白宮國安會首席俄羅斯問題專家的格林（Eric Green）表示：「如果沒有普里戈任，俄羅斯要在非洲有效展示權力將變得困難……普里戈任可憎，但他具備管理技能和某種魅力。這不容易複製。」

（綜合報道）