二號人物代號成集團名稱 歐盟列實際領導者

分析：有戰爭罪記綠 對外讓出一哥地位

2013年前，烏特金擔任格魯烏特種部隊中校，據報因同情納粹德國意識形態，選擇以納粹德國領袖希特勒最欣賞的作曲大師華格納（Richard Wagner，內地譯瓦格納）為其代號。烏特金在特種部隊服役廿年後退役，2013年首次參加僱傭兵行動，加入斯拉夫軍團（Slavonic Corps，曾在香港註冊）前往敘利亞，為總統巴沙爾一方作戰，同年10月斯拉夫軍團險被包圍而不得不返俄，軍團領袖被判囚。烏特金則在返俄後轉往烏克蘭，聯同普里戈任創立瓦格納集團，2014年起在克里米亞和烏東頓巴斯聯同親俄分離武裝作戰。

歐盟將烏特金列為瓦格納集團的實際領導者，普里戈任只是財務官。這反映烏特金指揮所有軍事行動的核心作用，但他將對外示人的一哥地位讓予普里戈任，分析認為主因是烏特金貌似電影惡棍角色、肩膀上有納粹黨衛軍紋身以及有戰爭罪行記錄。

在俄軍侵烏期間，烏特金一直指揮瓦格納武裝。暫未知他在瓦格納兵變中的角色，路透社曾引述消息人士報道，烏特金可能曾率領一隊瓦格納戰士進軍莫斯科。

鮮有公開露面的烏特金，在親瓦格納Telegram頻道7月上載的影片中現身，與普里戈任在白俄羅斯向一批瓦格納武裝人員發言，指他們不會在白俄待很久，將很快返回非洲和烏克蘭。烏特金在片中說：「這不是結束，這是全球最偉大任務的開始，很快會執行。」

（衛報/Meduza）