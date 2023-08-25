瓦格納最高層團滅 普京致哀普里戈任 被質疑報復兩月前兵變 俄總統形容舊部「有才幹但曾犯錯」

俄羅斯搜救人員據報已在特維爾州小型客機墜毀現場，發現相信是瓦格納集團領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin）與掌管集團軍事實務的二號人物烏特金（Dmitry Utkin）之遺體，正等待DNA檢測核實身分。機上乘客名單還包括集團中東和非洲業務負責人切爾卡斯科夫（Valeriy Cherkaskov），評論認為瓦格納經此一役最高層已覆沒。

美國西方官員最新說法：蓄意引發爆炸所致

墜機成因尚有眾多疑問。親瓦格納Tg頻道「灰色地帶」宣稱是俄軍防空導彈將飛機擊落，引述當地居民指事發時有兩聲巨響，目擊兩道冒煙的痕迹，與防空系統開火特徵相似。惟有分析質疑以飛機當時高度需至少出動中程導彈才能將其擊落，而且機身一體掉落地面，不似是被彈頭或碎片擊中。

路透社初時引述美國高官指，初步分析顯示客機是被地對空導彈擊落。惟後來美聯社再引述美國和西方官員指，墜機是蓄意引發爆炸所致。

事發接近24小時後，普京終於打破沉默在電視亮相討論普里戈任。普京表示向普里戈任家屬致以慰問，自言在1990年代認識普里戈任，讚對方是「有才幹的商人」，又形容他是「命運複雜的人」，「他一生中犯過嚴重錯誤，但也有成果」。普京稱將等待墜機事件的調查結果。

普京未言明何謂「嚴重錯誤」，惟普里戈任生前最受注目之舉，正是6月23日深夜起發動的瓦格納兵變，儘管維時一日即落幕，但被認為是嚴重挑戰普京的權威。白俄羅斯總統盧卡申科宣稱調解，普里戈任事後率眾轉駐白俄，但他行蹤飄忽，出事前兩日發布影片顯示身處沙漠，加上瓦格納在非洲動作頻仍，惹來他身處非洲的揣測。

外界揣測正是普京下令殺害普里戈任，甚至一併清洗瓦格納的最高層，而且事發前一日被指跟普里戈任關係密切、預先得悉瓦格納兵變的侵烏行動副總指揮蘇羅維金（Sergei Surovikin）被免去空軍司令之職。一名前克宮高級官員向《金融時報》表示，「叛變的事不會獲原諒，這是對整個精英階層發出的訊號。」

ISW：從非洲返俄 捍衛東山再起疑中伏

美國智庫戰爭研究所（ISW）最新報告則引述跟俄羅斯情報部門有關的內部消息指，普里戈任倉卒從非洲趕回國，是為了回應總參謀部情報總局（GRU）副主管阿韋揚諾夫計劃將瓦格納排除出非洲的謀算，本身正試圖在非洲和中東重建瓦格納的普里戈任強烈反對和試圖阻止，有可能是俄方官員把握這機會清除瓦格納最高層。

在白俄羅斯，有瓦格納成員揚言要為普里戈任報仇，消息傳出後，白俄政府馬上關閉部隊駐紮營地一帶的通訊系統。

（綜合報道）