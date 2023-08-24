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巴基斯坦纜車斷索 8師生「半天吊」半天

【明報專訊】巴基斯坦西北部開伯爾-普什圖省（Khyber-Pakhtunkhwa）阿萊山谷（Allai valley）一架纜車周二（22日）行駛途中纜索斷裂，纜車上6名兒童和2名成人被困在274米的高空，最後在軍方與平民合作下花了約14小時，陸續將8人救回地面。看守總理卡卡爾（Anwaar ul Haq Kakar）隨即下令檢查全國私營纜車的安全狀况。警方昨表示已拘捕纜車的持有人。

有被困學童暈倒

事發於周二早上約7時，涉事纜車連接堅格里（Jangri）和巴坦吉（Batangi）兩條村莊，官員稱6名學生及2名教師當日乘搭該纜車到巴坦吉的學校，但途中一條纜索斷裂，纜車停在半空。當地傳媒報道，事發後居民用揚聲器通知官員，但4小時後才有第一架直升機到達該偏遠地區。民眾在現場附近目擊軍方直升機在強風下嘗試吊下突擊隊員營救。

救援人員數度嘗試救人但失敗，幸成功投放糧水予被困師生。直升機入黑前首先救走兩名兒童，但救援工作其後因大風、憂慮直升機旋翼割斷纜索及夜幕低垂而一度暫停。救援人員其後利用滑索，在專家及民眾協助下陸續救出全部乘客。其中一名被困成年人向當地傳媒稱，一名有心臟問題的男生曾失去知覺數小時，救援人員向路透社稱，一名兒童因天氣熱及受驚而暈倒，但未知兩者是否同一人。纜車上6名學生年齡介乎10至16歲。

山區居民交通工具 私人營運

阿萊山谷位於海拔2000米，當地聚居點分散，且道路等基建設施很少，當地大部分地區的居民都是乘坐臨時吊椅或纜車，從一座山前往另一座山。今次出事的纜車便是居民穿過阿萊山谷的便宜和受歡迎的交通工具，因可將本來2小時的路程大幅縮減至4分鐘。當地傳媒報道，涉事纜車由居民私人營運，警方稱，他們每月都有檢查纜車狀况，但英國廣播公司（BBC）指未能核實有關說法。

（衛報/CNN/BBC）

相關字詞﹕開伯爾-普什圖省 吊車 巴基斯坦

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