月球南極或有水冰 爭奪關乎戰略優勢

可成飲用水源 分解氫氧

科學家之所以對月球上存在古老水冰的地區深感興趣，主要是因為它們可以提供關於月球火山、彗星和小行星帶到地球的物質，以及海洋起源的紀錄。

此外，若水冰量足夠，可成為探勘月球時飲用水的來源，並且有助設備降溫。同時，水也可以分解成作為燃料的氫元素，以及用於呼吸的氧元素，支援火星任務或月球採礦所需。

美國網媒Axios解釋，在月球上獲得水和其他資源的國家和企業，可用這些資源來製造更多火箭燃料，並深入太陽系更遠目的地，例如火星。這將有助實現更遠大的太空探索目標。

文章引述太空政策研究機構安全世界基金會（SW Foundation）項目規劃主任魏登，指出有人認為「誰能登陸月球並『控制』月球」，誰就能獲得巨大政治、經濟和軍事優勢。

因此，大國的探月計劃將陸續有來。俄羅斯因侵略烏克蘭而受西方制裁，不久前仍進行「月球25」號登月任務，只是失敗收場。有專家質疑俄羅斯能否為下一次任務提供資金。另外，美國太空總署和中國都計劃在未來幾年通過各自的任務將人類送往月球表面的同一地區，以建立人類在月球上的存在。

印度則有分析師預期，「月船3」號登月任務成功，將立即推動還在新興階段的印度太空產業發展。

印度展太空工程「價廉物美」優勢

分析師評估隨着「月船3號」成功，印度的太空產業將能夠充分利用其具成本競爭力的工程技術優勢。印度太空研究組織（ISRO）在「月船3」號任務中的預算僅約為7460萬美元（5.8億港元），遠低於潛在競爭對手——美國登月計劃「阿提米絲」（Artemis）到2025年將耗資930億元，足證印度在太空工程方面「價廉物美」。

（路透社/Axios/BBC）