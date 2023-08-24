登陸月球南極 印度開創歷史 成第四登月國 三派探測器首捷即獻新猷

莫迪：印度成功是全人類成功

印度時間周三（23日）下午5時45分（香港時間周三晚上約8時15分），「月船3」號（Chandrayaan-3）的着陸器「英勇」號（Vikram，又譯「維拉克姆」號）開始降落。事前有科學家表示，這十幾分鐘至關重要，因為着陸器試圖在「崎嶇不平，充滿坑洞和巨石」的區域着陸，被形容為「恐怖15分鐘」。

「英勇」號最後順利着陸，創造歷史，地面控制室掌聲雷動。正在南非參加金磚國家峰會的印度總理莫迪在當地觀看登陸過程。在控制室的屏幕可見，着陸器登陸時莫迪微笑並揮舞印度國旗，他向控制室人員表示，印度成功的月球任務不僅屬於印度本身，他鼓勵其他國家也進行自己的任務，並表示印度的成功是全人類成功，「我們都可以追求月球及更遠的夢想」。

「月船3」號由推進模組、「英勇」號着陸器、26公斤的6車輪月球探測車「智慧」號（Pragyaan）組成，上月14日在印度南部升空，本月5日進入月球軌道，着陸器上周四（17日）脫離推進模組，展開任務最後階段。

14天地質研究蒐數據

按照計劃，着陸器降落後，會釋放所搭載的「智慧」號，執行為期一個「月球天」（相當於地球14天）的地質研究，穿梭於月球表面的岩石和坑洞之間，收集關鍵數據和圖像，傳送給着陸器，然後由着陸器轉交給充當繞月飛行器的推進模組，再傳送回地球。一名官員向BBC稱，「智慧」號車輪刻有印度太空研究組織（ISRO）的標誌和徽章，行走時會在月球土壤上留下印記。

印度舉國關注這次探月任務。ISRO昨在官方網站、社交平台及國營全印電視台等直播登陸過程。國人滿懷希望，全國各地的宗教場所都有祈禱活動祈求任務順利。

印度的探月任務最早可追溯到2008年，卻非一帆風順。2008年印度發射首個月球探測器「月船1」號，獲得了大量圖像和探測數據，原計劃運行兩年，但在2009年8月失聯。2019年7月，印度發射「月船2」號探測器，同年9月7日該探測器的着陸器嘗試在月球表面軟着陸時失聯。

科學家認為月球南極可能有水冰，引起美國、中國、俄羅斯等太空強國的探索興趣。顧問公司SpaceTec Partners的合伙人兼董事總經理菲洛提科表示：「登陸月球南極實際上將使印度能夠探索月球是否存在水冰。對有關月球地質的累積數據和科學研究來說，這非常重要。」

俄羅斯本欲早印度一步登陸月球南極，其「月球-25」號（Luna-25）探測器原擬周一在月球南極的博古斯拉夫斯基環形山以北軟着陸，但任務最終失敗。俄方解釋，引擎故障導致「月球-25」號墜入非預定軌道，最後撞向月球表面。

（法新社/路透社/BBC）