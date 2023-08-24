流產兵變兩月後 瓦格納首腦列俄墜機死者名單

瓦格納Tg頻道：防空部隊擊落

路透社引述俄羅斯塔斯社報道，莫斯科以北的特維爾（Tver）有一架飛機墜毁，普里戈任可能在機上。俄羅斯聯邦航空署表示，該Embraer飛機在周三晚墜毁，已展開調查。乘客名單上有一人姓名為Yevgeny Prigozhin。BBC則引述瓦格納集團有關的Telegram頻道Grey Zone報道，普里戈任所乘坐的飛機在特維爾被防空部隊擊落。塔斯社較早時報道，一架私人飛機在特維爾墜毁，該機由莫斯科飛往聖彼得堡，機上有7名乘客和3名機員。

與防長總參謀長不咬弦

普里戈任1961年出生於蘇聯列寧格勒（今聖彼得堡），1990年代起在家鄉憑飲食業發迹，藉此結識當時在聖彼得堡出任第一副市長的普京，並成為後者親信，後來被稱為「普京大廚」。到2014年，普里戈任有份成立僱傭兵「瓦格納集團」，參與敘利亞內戰，後來將業務逐漸擴展至非洲。

到2022年俄軍侵烏後，瓦格納長期主攻烏東城鎮巴赫穆特，該處被形容是烏戰最血腥的戰場。惟瓦格納與俄羅斯正規軍的齟齬也在其間逐漸浮面，普里戈任批評正規軍作戰不力，並質疑瓦格納被國防部扣起彈藥，甚至屢次點名炮轟防長紹伊古和總參謀長格拉西莫夫。

這些矛盾在今年6月23日升至高峰。普里戈任發布影片，指摘俄羅斯軍方對瓦格納集團發動導彈襲擊，宣稱要「正義進軍」。瓦格納部隊同日深夜在侵烏指揮部、俄軍南部軍區總部所在的頓河畔羅斯托夫發起兵變，向莫斯科長驅直進，但翌日晚上宣布停止推進，兵變在一日後落幕。白俄羅斯總統盧卡申科表示自己出面斡旋，普京同意給予瓦格納武裝人員安全保障，普里戈任則率眾轉移到白俄羅斯。此後普里戈任行蹤成謎，不時傳出他在俄白兩國游走，到本周一（21日）發表身穿迷彩軍服的最新短片，背景是沙漠，外界揣測他身處非洲。

（綜合報道）