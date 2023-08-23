白俄鄰國擬封關防瓦格納 美籲公民速撤

瓦格納自6月流產兵變後，首腦普里戈任與克里姆林宮達成協議，流亡到白俄，數千名瓦格納戰士追隨他，幫助訓練白俄軍隊。白俄的鄰國憂慮瓦格納戰士構成威脅，波蘭7月已調派逾千名士兵往東部地區，警告傭兵或扮成非法移民入境波蘭，對波蘭展開混合戰攻擊。立陶宛政府上周五亦關閉兩個接壤白俄的邊境口岸。

美國駐白俄使館在聲明指出，由於白俄當局持續協助俄羅斯對烏攻擊、俄國軍事力量在白俄集結、任意執法、可能發生內亂、被拘留風險等因素，故請美國公民考慮透過「與立陶宛和拉脫維亞的其他過境點，或搭乘飛機」離開白俄羅斯，並建議美國公民不要前往白俄。

首腦疑赴非洲 惹介入尼日爾揣測

另外，普里戈任周一在社交平台上傳自瓦格納企圖兵變以來首段影片，他在影片中身穿迷彩服站在沙漠，手握步槍，遠處還有其他武裝人員和一輛小型貨車，英國廣播公司（BBC）指可能是在非洲拍攝。普里戈任在影片中說：「氣溫超過50℃。瓦格納私人軍事服務公司讓俄羅斯在各大洲變得更強大，並讓非洲更自由。正義和幸福：對非洲人民來說，我們讓（極端組織）伊斯蘭國（ISIS）和蓋達（Al-Qaeda）等匪徒噩夢連連。」外界相信瓦格納在非洲有數千名戰士，正關注他們會否介入尼日爾，協助政變軍人對抗鄰國干預。

（霍士新聞網/BBC）

（俄軍侵烏）