明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

白俄鄰國擬封關防瓦格納 美籲公民速撤

【明報專訊】俄羅斯僱傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）進駐白俄羅斯，惹來後者多個鄰國憂慮構成威脅。美國駐白俄大使館周一（21日）發表明，隨着波蘭、拉脫維亞和立陶宛警告可能進一步封鎖白俄邊境，呼籲在白俄的美國公民立即撤離，並提醒本國公民不要前往當地。

瓦格納自6月流產兵變後，首腦普里戈任與克里姆林宮達成協議，流亡到白俄，數千名瓦格納戰士追隨他，幫助訓練白俄軍隊。白俄的鄰國憂慮瓦格納戰士構成威脅，波蘭7月已調派逾千名士兵往東部地區，警告傭兵或扮成非法移民入境波蘭，對波蘭展開混合戰攻擊。立陶宛政府上周五亦關閉兩個接壤白俄的邊境口岸。

美國駐白俄使館在聲明指出，由於白俄當局持續協助俄羅斯對烏攻擊、俄國軍事力量在白俄集結、任意執法、可能發生內亂、被拘留風險等因素，故請美國公民考慮透過「與立陶宛和拉脫維亞的其他過境點，或搭乘飛機」離開白俄羅斯，並建議美國公民不要前往白俄。

首腦疑赴非洲 惹介入尼日爾揣測

另外，普里戈任周一在社交平台上傳自瓦格納企圖兵變以來首段影片，他在影片中身穿迷彩服站在沙漠，手握步槍，遠處還有其他武裝人員和一輛小型貨車，英國廣播公司（BBC）指可能是在非洲拍攝。普里戈任在影片中說：「氣溫超過50℃。瓦格納私人軍事服務公司讓俄羅斯在各大洲變得更強大，並讓非洲更自由。正義和幸福：對非洲人民來說，我們讓（極端組織）伊斯蘭國（ISIS）和蓋達（Al-Qaeda）等匪徒噩夢連連。」外界相信瓦格納在非洲有數千名戰士，正關注他們會否介入尼日爾，協助政變軍人對抗鄰國干預。

（霍士新聞網/BBC）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕俄軍侵烏

上 / 下一篇新聞