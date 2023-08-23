他信親信賽塔拜相 首務穩政局振經濟

現年61歲的賽塔1962年生於曼谷，曾留學美國。他原為地產大亨，今年為從政才辭任其集團行政總裁職務，將持有的13家企業股份轉讓與家人。賽塔在他信和英祿兄妹執政時已是他們的親信。他曾公開抨擊針對英祿政府的保皇派黃衫軍領袖素貼（Suthep thaugsuban）。

賽塔在為泰黨總部說：「我將竭盡全力履行職責，我將努力不懈改善泰國所有人的生活。」支持者呼喊賽塔的名字，掩蓋了其聲音。

不過為泰黨組成的11黨聯盟，包括兩個軍方創建的政黨，而軍政府曾於2006年與2014年政變推翻親他信派系的政府，一些人懷疑新的聯合政府會很脆弱，可能不會持久緊密聯繫。此外，賽塔上任後須化解大選後加劇的社會矛盾，復蘇經濟，處理國民家庭債務飈升問題等。

賽塔跟Chakkapak、Lamsam、Jutrakul、Buranasiri和葉賢才5個泰籍華裔商界家族有親戚關係。其妻是抗衰老醫藥專家，育有兩子一女。

（法新社/曼谷郵報）