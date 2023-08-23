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走畢15載流亡路 他信返泰服刑 甫偕軍方勢力組執政聯盟 為泰黨遭質疑幕後交易

【明報專訊】泰國政治迎來變局之際，前首相他信（Thaksin Shinawatra）結束長達15年的流亡生涯，昨（22日）乘私人飛機返國，即時被捕還押監獄，從機場至最高法院沿途有大批支持他的「紅衫軍」夾道歡迎。然而，他信回國的時機正值為泰黨突然與對立多年的親軍方政黨結盟，得以取得足夠國會票數籌組新政府，惹起事涉幕後交易的廣泛質疑。

74歲的他信昨於曼谷時間早上9時飛抵廊曼國際機場，在3名子女陪同下從客運大樓走出，先在泰王哇集拉隆功伉儷的肖像前鞠躬跪拜，再向通宵達旦等候自己的支持者揮手致意。他信短暫露面後由囚車送往最高法院。

短暫露面即被捕判囚8年 料尋泰王特赦

法院隨即裁定他信3項涉及貪污瀆職的罪名成立，判監8年。普遍推測他信將請求泰王特赦，羈留不會太久。獄方昨稱他可以為此即時呈交請願書，預計需要一兩個月處理。他信另會接受10天隔離。鑑於其年事已高，獄方將安置他信到有醫療器材的側翼，確保他會及時得到治療。

他信回歸前夕，其女佩通坦領導的為泰黨宣布準備與親軍方政黨共組新政府。儘管佩通坦曾道歉並辯稱要讓國家運轉，但仍有「紅衫軍」成員感覺被出賣，質疑為泰黨跟宿敵軍方和建制派合作，背離信奉的價值觀和民主原則。不少人推測此舉涉及幕後政治交易，旨在讓他信回國。為泰黨否認上述質疑。

學者料保守建制復起 礙民主進程

烏汶府大學政治系主任提提蓬認為，今年大選一開始就是關於他信，惟被選舉進程削弱的保守建制勢力，將隨他信回歸變強，反將拖慢泰國民主進程。紅衫軍社運人士頌巴認為，他信回國是政治協議一環，儘管自己同情他信的回國願望，但是「如果考慮到對國家的損害，我認為不值得」。

電訊大亨出身的他信1990年代進入政壇，2001年帶領為泰黨前身泰愛泰黨贏得大選拜相，但2006年9月被軍方政變推翻，引發他信陣營與軍方的多年角力。他信本人長年身處國外，只在2008年短暫返國。然而，隨着新世代改革派崛起，他信的影響力也見下滑，今年大選為泰黨議席略低於改革派前進黨便是例子，惟親軍方勢力要力阻前進黨領袖皮塔拜相，因此出現跟他信陣營妥協的可能性。

（衛報/BBC）

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