為泰黨組11黨聯盟 納親軍方派 他信幼女道歉 「須調整讓國家運轉」

他信親信斯雷塔獲提名首相候選人

國會最大黨、改革派前進黨上月未能成功籌組政府後，為泰黨接手籌組政府，並將前進黨剔出聯盟之列。為泰黨黨魁春楠（Cholnan Srikaew）在國會舉行的記者會公布聯盟政黨成員包括泰自豪黨、國民力量黨（PPRP）、泰國人團結建國黨（UTN）及泰國國家發展黨（Chart Thai Pattana）等；其中PPRP的黨魁為看守政府副首相巴威，即將退出政壇的看守首相巴育則是UTN前黨員，兩人都是2014年軍事政變的主要人物。

允修憲添民主 冒犯君主罪不變

為泰黨聯盟包含314名眾議員，但首相候選人須得到參眾兩院750席的過半（即375席）支持。斯雷塔（Srettha Thavisin）周一向為泰黨成員承諾，如當選首相將推行為泰黨的議程，又指這政黨聯盟對於服務市民而言是必須的途徑。春楠指聯盟政黨同意將為泰黨的政綱視為新政府的重要政策，包括最低日薪600泰銖（約133港元）及更高農產品價格，聯盟將成立憲法起草會議修憲，使其更加民主，但刑法第112條冒犯君主罪將維持不變。

前進黨及為泰黨在5月大選重挫保守派、親軍方對手，被認為是代表民眾強烈反對過去9年由保皇派軍方領導的政府。為泰黨曾許諾不會跟親軍方政黨合作，但聯盟成員包括獲軍方支持政黨，泰國國立發展管理學院（NIDA）早前訪問1310名民眾，周日公布結果指約64%受訪者不同意或完全不同意為泰黨計劃跟親軍方對手合組政府。

春楠承認因為跟看守政府的政黨合作而受批評，但指他們會聯手高效地工作。佩通坦周日亦就政黨未能履行競選承諾道歉，辯稱是為了國家繼續運轉。

（路透社/曼谷郵報）