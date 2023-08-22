沙特被指邊境殺數以百計求庇難民

人權觀察通過衛星圖像、逾20宗個案的死者圖片、生還者證詞、法醫專家驗證的倖存者傷勢，歸納出沙特於去年3月至今年6月間，懷疑「廣泛而有系統地」殺害難民。撰寫報告的人權觀察難民與移民權益組研究員哈德曼表示，從紀錄所得，這是「集體殺人」。

11個案涉1278人偷渡 逾半被殺

聯合國數據顯示，去年有逾20萬人從埃塞俄比亞、索馬里、吉布提等非洲國家，渡海到也門再往沙特。HRW找來11宗估計總涉1278人的偷渡入沙特個案，那些個案目擊者便見到至少655人被殺。14歲少女哈姆迪亞今年2月與約60人嘗試越過也門與沙特邊境時，乍見約30人當場命喪槍下，她至今仍有心理創傷。去年7月，21歲青年穆斯塔法捱了3個月的饑餓艱險，從埃塞俄比亞到了臨近沙特邊境，卻被槍傷要截除左腿膝頭以下。

哈德曼表示，沙特官員在「世界瞧不見的偏遠邊境地區」殺害數以百計移民與尋求庇護人士，目擊者陳述仿似漫山遍野的殺戮戰場。她指摘肯巨資改善形象的沙特，「不應轉移世人對這些可怕罪行的注意力」。

（法新社/衛報/BBC）