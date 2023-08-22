沙特被指邊境殺數以百計求庇難民

【明報專訊】美國「人權觀察」組織（HRW）昨發表報告，指控沙特阿拉伯邊防守衛過去1年多以來，在接壤也門邊境用小型爆炸性武器殺害來自埃塞俄比亞等地越境難民，造成婦孺等數以百人死亡，可能構成反人類罪行。沙特未有回應。
人權觀察通過衛星圖像、逾20宗個案的死者圖片、生還者證詞、法醫專家驗證的倖存者傷勢，歸納出沙特於去年3月至今年6月間，懷疑「廣泛而有系統地」殺害難民。撰寫報告的人權觀察難民與移民權益組研究員哈德曼表示，從紀錄所得，這是「集體殺人」。
11個案涉1278人偷渡 逾半被殺
聯合國數據顯示，去年有逾20萬人從埃塞俄比亞、索馬里、吉布提等非洲國家，渡海到也門再往沙特。HRW找來11宗估計總涉1278人的偷渡入沙特個案，那些個案目擊者便見到至少655人被殺。14歲少女哈姆迪亞今年2月與約60人嘗試越過也門與沙特邊境時，乍見約30人當場命喪槍下，她至今仍有心理創傷。去年7月，21歲青年穆斯塔法捱了3個月的饑餓艱險，從埃塞俄比亞到了臨近沙特邊境，卻被槍傷要截除左腿膝頭以下。
哈德曼表示，沙特官員在「世界瞧不見的偏遠邊境地區」殺害數以百計移民與尋求庇護人士，目擊者陳述仿似漫山遍野的殺戮戰場。她指摘肯巨資改善形象的沙特，「不應轉移世人對這些可怕罪行的注意力」。