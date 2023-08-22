英連環殺嬰護士囚終身 拒上庭聽判觸怒死者家屬

法官戈斯宣判時稱，案件是「對最年幼又最弱小兒童的殘酷算計與冷血的謀殺活動」。33歲兇手萊特比的行為「深存惡意近乎施虐狂」，「違反了人類養育、照顧嬰兒的正常本能」。

警另查同院30宗類似個案

萊特比被控在2015年6月至2016年6月任職於英格蘭北部切斯特伯爵夫人醫院的新生嬰兒部期間，向早產、初生重症嬰兒過度餵奶，或給他們注射胰島素以至「空氣針」，導致多名出生一天至11周大的嬰兒死亡或受傷害。陪審團上周五裁定她7項謀殺和6項意圖謀殺成立，兩項意圖謀殺不成立，另有6項意圖謀殺未有決定。警方消息人士透露，他們正在調查上述醫院另外最少30宗類似的可疑個案，當中沒有嬰兒死亡。

萊特比周一堅拒上庭面對宣判和受害者家屬抒吐的沉痛證詞，令受害家庭更感憤怒。受害嬰兒代號E和F的母親指摘此舉不尊重家屬和法院，「我們一日復一日地來到法院，她卻說自己受夠了要留在監獄內，這是懦夫的最後乖戾行徑」。有政界等人士主張修例，今後要逼使被定罪人士上庭聽判決和面對受害人。

（路透社/BBC）