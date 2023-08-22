危地馬拉下任總統子承父業 陸台立場惹議

對手陣營未認輸 指選舉過程違規

中間偏左「種子運動」（Semilla）候選人阿雷瓦洛的父親胡安‧荷塞在1944年首場民主選舉中當選總統，1945至1951年就任，但阿雷瓦洛本人在政壇相對上屬於「新面孔」，選前民調表現不突出，惟以反貪、打擊罪案、消除社會不平等、給予人民溫飽等承諾贏得支持。他繼6月底首輪選舉出人意表地以次名出線，到周日第二輪投票，完成99.6%點票的結果顯示，其得票率高達58.1%，大幅拋離最大在野黨「全國希望聯盟」黨魁托雷斯（Sandra Torres，37%）。托雷斯未承認敗選，其政黨宣稱選舉過程存在違規。

64歲的阿雷瓦洛周日表示：「危地馬拉人民發出了強而有力的聲音。受夠貪污腐敗了。」

民眾周日晚在全國各地的廣場集會慶祝，寄望阿雷瓦洛掃除貪污和專政，振興國家。分析人士認為，阿雷瓦洛取勝代表擊敗舊政治和執政黨。

台灣外交部昨表示已通過駐危地馬拉大使館致賀。危地馬拉是台灣目前13個邦交國之一。外交官出身的阿雷瓦洛7月受訪表示，「無意」改變與台外交關係。其競選團隊一邊就推進危地馬拉發展計劃跟台方接洽，一邊探索擴展與大陸既有的商貿關係，阿雷瓦洛他稱這樣做是「完全兼容」。北京外交部表示，跟北京建交是順應歷史發展大勢，希望危地馬拉新政府作出「符合本國和人民根本和長遠利益的正確決斷」。

阿雷瓦洛總統路仍面臨重重阻力，一方面國會仍受敵對政黨控制，施政恐寸步難行，另一方面檢察官庫魯奇切稱不排除選後搜檢阿雷瓦洛，他指控「種子運動」涉嫌偽造選民簽名，被阿雷瓦洛否認。庫魯奇切本人涉貪，受美國制裁。

（路透社/法新社/中央社/CNN）