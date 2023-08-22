明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

危地馬拉下任總統子承父業 陸台立場惹議

【明報專訊】中美洲人口最多國家危地馬拉首位民選總統之子阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）以反貪鬥士之姿，在周日（20日）大選爆冷以超過21個百分點的巨大差距擊敗最接近的對手，將在明年1月14日就職，成為該國12年來首位左翼總統，現任總統賈馬特已道賀及着手交接。阿雷瓦洛選前表明盼擴大與中國大陸的商業聯繫，但承諾維持與台邦交。

對手陣營未認輸 指選舉過程違規

中間偏左「種子運動」（Semilla）候選人阿雷瓦洛的父親胡安‧荷塞在1944年首場民主選舉中當選總統，1945至1951年就任，但阿雷瓦洛本人在政壇相對上屬於「新面孔」，選前民調表現不突出，惟以反貪、打擊罪案、消除社會不平等、給予人民溫飽等承諾贏得支持。他繼6月底首輪選舉出人意表地以次名出線，到周日第二輪投票，完成99.6%點票的結果顯示，其得票率高達58.1%，大幅拋離最大在野黨「全國希望聯盟」黨魁托雷斯（Sandra Torres，37%）。托雷斯未承認敗選，其政黨宣稱選舉過程存在違規。

64歲的阿雷瓦洛周日表示：「危地馬拉人民發出了強而有力的聲音。受夠貪污腐敗了。」

民眾周日晚在全國各地的廣場集會慶祝，寄望阿雷瓦洛掃除貪污和專政，振興國家。分析人士認為，阿雷瓦洛取勝代表擊敗舊政治和執政黨。

台灣外交部昨表示已通過駐危地馬拉大使館致賀。危地馬拉是台灣目前13個邦交國之一。外交官出身的阿雷瓦洛7月受訪表示，「無意」改變與台外交關係。其競選團隊一邊就推進危地馬拉發展計劃跟台方接洽，一邊探索擴展與大陸既有的商貿關係，阿雷瓦洛他稱這樣做是「完全兼容」。北京外交部表示，跟北京建交是順應歷史發展大勢，希望危地馬拉新政府作出「符合本國和人民根本和長遠利益的正確決斷」。

阿雷瓦洛總統路仍面臨重重阻力，一方面國會仍受敵對政黨控制，施政恐寸步難行，另一方面檢察官庫魯奇切稱不排除選後搜檢阿雷瓦洛，他指控「種子運動」涉嫌偽造選民簽名，被阿雷瓦洛否認。庫魯奇切本人涉貪，受美國制裁。

（路透社/法新社/中央社/CNN）

相關字詞﹕兩岸關係 阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo） 貪污 邦交國 台灣 大選 危地馬拉

上 / 下一篇新聞