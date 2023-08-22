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福島核電站輸水軟管龜裂 核污水外泄堤圍內

【明報專訊】日本共同社周一（21日）報道，東京電力公司（TEPCO，東電）轄下福島第一核電站在環繞「處理水」（即核污水）儲存缸堤圍內的積水，6月檢驗出活性高於正常的放射性物質。東電調查後發現，用於輸送核污水的軟管出現龜裂導致外泄，有可能是在拆除包裝材料期間軟管被刀片𠝹開，裂縫逐漸擴大。東電強調事件跟核污水最終排放所用的管道無關。

東電表示，為了檢查閥門，6月7日至9日在儲水缸之間輸送核污水，同月15日分析堤圍內積存雨水時，檢測出每公升的氚含量為3.3萬貝可（Bq），「鍶-90」則為9.8貝可。因確認7日和8日沒有外泄，東電評估可能是在9日發生外泄。共同社報道，據悉9日曾下雨，故難以察覺情况。

東電強調軟管非用於最終排核水

涉事軟管屬聚氯乙烯（PVC）材質，龜裂位置長約4.5厘米。該軟管在6月20日和21日也用於從其他儲水缸中輸送處理水，堤圍內積水中檢出6.7萬貝可的氚。按日本國家標準，排放至自然環境的氚含量上限應為6萬貝可。據報所有軟管均放置在堤圍內，故外泄核污水未有流到堤圍外。

東電強調，核污水實際排海會通過管道輸送，而不是軟管。該公司表示，未來進行類似操作時會使用圓角剪刀和雙層軟管，防止重蹈覆轍。

（共同社）

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