日內閣今拍板 最快周四啟排核水 岸田昨會見「尋求理解」 漁業代表稱仍反對

西村康稔在記者會上表示，周二會召開內閣會議，在確認確保安全性和解決漁業形象受損的工作進展後，就會決定何時開始排放核污水，「相關大臣將就下一步應採取的措施商討及分享信息，我們希望基於這些討論就排水時間作出決定」。

「縱科學上安全 名譽受損未消失」

西村和岸田昨先後與全漁聯會長坂本雅信會談，西村向坂本表示，政府會盡力確保排放安全，並準備措施保護漁業聲譽。他解釋，排水對核電站廢爐工作和福島復蘇至關重要，有關計劃不能再拖延，稱政府會支持漁業的需要直至數十年後排水結束。岸田文雄下午亦與坂本會晤，他承諾政府未來數十年將負起全部責任，確保安全完成排放，並採取必要措施確保漁業者能安心繼續維持生計。坂本則表示，反對核污水排放的立場沒有改變，但漁業界對排海的科學安全理解加深，惟強調「科學安全與社會安心並不一樣，即使科學上是安全的，不意味名譽受損會消失」。坂本與西村會談時提及，國際原子能機構的評估報告開綠燈及日本官員近幾周的解說，令漁業界對排水安全性有了一些信心。

NHK報道，岸田認為在獲漁業理解上有一定程度的進展，政府會以由周四起盡早開始排放為目標作最後調整。共同社亦引述政府高層報道，當局已就最快周四啟動核污水排海展開最終協調。

對於漁業界的憂慮，政府已分別設立300億日圓（約16.1億港元）和500億日圓（約26.8億港元）基金，協助漁業應對形象受損，以及減輕潛在的經濟損失，支持漁民維持生計。

除了日本漁業界，中國和韓國也有反對排放核污水的聲音。中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會指摘日本無視國內外的反對呼聲，不顧國際社會對排海計劃的正當性、合法性、安全性的質疑，漠視排海計劃損害全球海洋環境和人類健康的風險，執意推進核污水排放，是極端自私和不負責任的。韓國政府官員昨表示，正通過外交渠道就日本排水時間與日方保持溝通。

華批漠視風險 韓稱保持溝通

《朝日新聞》本月19至20日所做的民調顯示，75%受訪者認為政府在防止排水對日本海產聲譽受損上做得不夠。共同社周日（20日）公布最新民調則顯示，岸田文雄內閣的不支持率達50%，是去年12月以來最高，支持率跌至33.6%。調查顯示有近九成人對政府排放福島第一核電站核污水能損害經濟感到憂慮，其他惹公眾不滿的問題包括通脹持續和個人編號卡（類似身分證）系統屢出問題。

（NHK/路透社/共同社）