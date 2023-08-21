無人機廠商有份開會 烏北劇院受襲7死

導彈炸毁劇院屋頂之際，劇院內正舉行會議。烏媒報道指與會者包括無人機生產商。有活動主辦者稱警報響起時所有參加者都被要求躲進劇院防空洞，但有人走出室外。執法當局正調查俄軍如何得知有企業及社區代表在劇院開會。

烏無人機擊中俄鐵路站

劇院附近廣場和一間理工大學亦遭波及受損。廣場地上滿佈瓦礫，停泊在現場的汽車損毁嚴重。受襲當日適逢東正教主顯聖容節，切爾尼戈夫州長喬斯說，傷者包括離開教堂的人及途人。

與此同時，烏克蘭的無人機攻勢未停。俄羅斯國防部周日稱凌晨阻止烏軍用無人機襲擊莫斯科及莫斯科州，無人機受電子戰干擾後墜落無人居住地區。另外庫爾斯克州長稱周日凌晨有烏軍無人機擊中一個鐵路站，5人受傷；至於接壤烏克蘭邊境的羅斯托夫州，州長說俄軍防空系統攔截了兩架無人機。

（BBC/路透社/法新社）

（俄軍侵烏）