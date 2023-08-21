排核水前最後準備 岸田訪福島核電站 今擬見漁業代表 最快明日內閣會議敲定開始日期

視察ALPS 促東電適切賠償

岸田結束大衛營美日韓峰會行程回國後，昨日到福島第一核電站視察用於處理核污水的多核種除去設備（ALPS），以及排水隧道所在的核電站海岸，聽取排海流程，其後與東電會長小林喜光、社長小早川智明等公司高層會面。岸田叮囑東電「繼續發布與核電站周邊詳細溝通和監察等資訊，讓各界容易理解，並必須在出現負面評價等情况時，作出適切的賠償」，並強調在長年的核電站報廢過程中，持續尋求萬全的應對，囑咐緊記外界關切日本和東電有否持續承擔該重任的決心。

小林喜光回應指將抱持強烈決心和責任感，積極推進確保排水和廢爐作業的安全和質量，迅速監察並正確發布資訊，應對評價並作出適切賠償。

岸田其後在核電站會見記者，表示已要求東電為核污水排放和廢爐作業盡力採取萬全之策，並直接收到對方回應報告，政府將確認並判斷推進確保排水期間安全和評價應對等工作進度，而「這刻未能告知具體的（排水）時間」。他表示期望最早在周一跟日本「全國漁業協同組合聯合會」（簡稱全漁聯）會長坂本雅信等漁業代表面談，經產相西村康稔正就此調整具體會面時間。

日本傳媒報道，岸田政府最快會在周二內閣會議就何時開始排放福島核污水作最後決定。日媒此前指確切日期會是8月下旬至9月。

共同社民調：近九成受訪者憂日形象受損

共同社最新全國電話民調結果顯示，有88.1%受訪者表示「很大」及「一定」程度憂慮日本形象會受損，另有81.9%受訪者認為政府對於核污水的排放說明不足。該民調受訪者中贊成排放核污水的有29.6%，反對者25.7%，不置可否者43.8%。

在野黨斥岸田未明言「違計劃會處分」

最大在野黨立憲民主黨幹事長岡田克也昨批評岸田未有表明東電如違反排水計劃將作處分，質疑他未有努力取得受核污水排放影響地區持份者的理解，而民眾對其高度不信任。

岡田克也強調排水如有問題須叫停甚至撤回，將令持份者應對負面評價的努力付諸流水，指到時岸田政府須為此負上重大政治責任。

（綜合報道）