尼日爾軍政府允3年內回文人管治 警告來襲「不會易」

西共體代表晤政變領袖原總統

尼日爾政變領袖奇亞尼前晚與西共體代表團會晤後發表電視講話，聲稱其政變目的不是奪權，聲言民主轉型「不會超出3年」。他宣布以30日為期作「全國對話」，為「嶄新憲政生活」的基礎制訂具體方案。他反過來指摘西共體準備跟外國軍隊組兵攻擊尼日爾，「那不會如某些人以為的輕而易舉」。

數以千計軍方支持者上周六響應號召，在首都尼亞美登記做「平民輔助人員」，有民眾表示凌晨3時就開始排隊等候。發起人指登記者將參與戰鬥，以及提供醫療援助、技術和工程等後勤支援。

西共體上周六派出尼日利亞前國家元首阿布巴卡爾率領的代表團。上次代表團只能在機場短暫逗留，這次則獲軍政府任命的總理拉明接待，並獲安排會見以奇亞尼為首的政變領袖成員和被推翻的巴祖姆。西共體自7月尼日爾政變後態度強硬，迄今15成員國（包括尼日爾）中已有11國同意軍事介入，宣稱已定下出兵日。

巴祖姆自政變後與妻兒被軟禁於總統府，他與西共體代表團會面的畫面也有在電視播放。西共體人士說他精神良好。拉明對《紐約時報》說：「他不會有事，因為我們尼日爾沒有暴力傳統。」

美大使履新 不遞國書

美國新任駐尼日爾大使菲茨吉本斯上周六抵埗履新，但不會代表華府提交任何外交文書，以示美方不承認軍政府。國務院指她在西非事務上經驗豐富，盼有助解決當地政治危機。

（綜合報道）