俄無人探測器撞月「不復存」 47年來首登月任務失敗收場

官媒淡化報道 西方指今非昔比

俄航天集團（Roscosmos）發聲明表示，「月球25」無人探測器進入不可預測的軌道，並因為與月球表面相撞而「不復存在」。特設跨部門委員會將調查事故原因。俄航天集團上周六曾指「月球25」發生異常，無法按預定參數進行變軌控制進入預着陸軌道。

俄羅斯國營電視台午間新聞，把探測器着陸失敗的消息排在第八條，在西班牙特內里費島山火及俄國空軍節新聞後，僅花26秒報道。

搭載「月球25」的「聯盟-2.1b」運載火箭本月11日從遠東地區東方發射場升空。「月球25」上周三（16日）進入月球軌道，原預計周一在月球南極的博古斯瓦夫斯基環形山着陸，美國太空總署等的科學家近年在該區處於陰影中的隕石坑發現水冰蹤迹。

月球南極登陸 中美印多國搶頭炮

各國正爭取成為在地形複雜的月球南極登陸的首國——中國、美國都有派人計劃；印度上月發射探測器「月船3」號，預計周三（23日）登陸。

自1976年蘇聯時代「月球24號」任務以後，莫斯科暫停月球任務，在太空科技實力衰落、侵烏付上巨大代價之際，俄國官員原寄望「月球25」能夠證明俄方依然可在太空領域與超級大國競爭。

（俄羅斯衛星通訊社/RT/路透社）