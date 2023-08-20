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岸田今親往福島視察 最快周二定排水日期

【明報專訊】日本首相岸田文雄前日（18日）參與美日韓峰會後表示，他將於今日（20日）親自到福島第一核電站視察。《朝日新聞》昨報道，岸田準備周一與漁業代表會晤，最快周二召開內閣會議。共同社報道，內閣會議政府將就考慮本月下旬至9月上半月開始排放展開最終磋商。

岸田在美國首都華盛頓向記者表示，周日將視察福島核電站淨化核污水的多核種除去設備（ALPS），確認是否已就排水採取萬全對策。他表示「已到了應由國家判斷（是否排水）最終階段」，而作決定時將考慮盡可能避免影響漁業等觀點，並強調排放「處理水」不容拖延。

日韓雙邊會談未提核污水

《朝日新聞》昨報道，日本政府正協調岸田周一在東京會見「全國漁業協同組合聯合會」等漁業代表，強調「處理水」安全並尋求理解，然後最快周二開內閣會議決定排水日期。經濟產業相西村康稔將在排水日期敲定後再訪福島縣，向當地漁民說明詳情。

時事通信社等報道，岸田在美日韓峰會期間，與韓國總統尹錫悅雙邊會談20分鐘，其間討論兩國關係、應對朝鮮研發導彈等，但未觸及排放福島核污水問題。尹錫悅峰會後表示，韓國相信國際原子能機構上月初的報告，但強調今後須由國際監察核污水是否按原定計劃排放。

（路透社/共同社/朝日新聞/時事通信社/讀賣新聞）

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