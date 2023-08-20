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美日韓峰會譴責中國南海挑釁 拜登稱沒針對北京 仍盼今年晤習

【明報專訊】美日韓峰會上周五（18日）在美國馬里蘭州大衛營舉行，會後發表3份文件，其中聯合聲明點名譴責中國在南海的危險和具侵略性的行為，稱強烈反對任何單方面改變印太海域現狀的企圖。美國總統拜登堅稱峰會沒有針對中國，並稱期望今年稍後與中國國家主席習近平會晤。中國駐美國大使館發言人強調亞太地區「不是地緣政治競爭的角力場」，批評引入集團對抗只會引起區內國家警戒和反對。

峰會共發表3份文件，分別是為三邊合作提供指引的《大衛營原則》、設定合作願景和實施方案的聯合聲明《大衛營精神》，以及承諾遇危機挑戰時迅速作三邊諮詢、分享資訊並協調應對的《協商約定》。其中《大衛營精神》指出，美日韓目睹近期中國在南海採取危險及挑釁行為，以支持其非法的海事主張，3國強烈反對任何單方面改變印太水域現狀的企圖，尤其堅定反對軍事化填海地貌、危險使用海警和海上軍事船舶，以及脅迫活動。3國亦對非法及不正當捕魚情况表示關切。《大衛營精神》和《大衛營原則》也分別重申台海和平與穩定的重要性，3國對台灣的基本立場不變。

學者稱3國「等同」建立軍事同盟

3國領袖會後舉行聯合記者會，拜登稱峰會標示3國伙伴關係的「新時代」，開啟三邊安全合作的「新篇章」，其成果將延續「不只一天、一周或一個月，而是正建立十年又十年的關係」，他讚揚日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅「具政治勇氣」，化解兩國歷史仇恨，「在美國全力支持下，你們的領導力讓我們齊聚此處，因為你們都明白，這個世界正處於一個轉捩點。」拜登稱，峰會「並非關於中國」，而是關於美日韓本身的關係，並稱期望今年稍後與習近平會晤，延續二人去年11月在印尼峇里二十國集團（G20）峰會的對話。

岸田在記者會上稱，單方面試圖改變東海和南海現狀的情况仍然持續，但未有點名中國。尹錫悅表示，峰會協議意味針對任何一國的挑釁或攻擊將觸發三邊決策程序，使美日韓更為團結堅實。

白宮國家安全顧問蘇利文前日表示，美日韓峰會目的「並非打造太平洋地區北約」，強調3國沒有目標設立三邊軍事同盟。然而喬治城大學國際政治學者車維德（Victor Cha）認為，隨着引入年度正式軍演，3國的性質已「等同」全新的三邊軍事同盟。

中國駐美使館：亞太非地緣政治角力場

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇稱，國際社會能判斷誰在加劇緊張。他前日在社交平台X（前稱Twitter）說：「亞太地區是合作和增長的應許之地，而非地緣政治競爭的角力場。拼湊排他性小集團並為區內引入集團對抗，只會引來地區國家警惕和反對。」對於3國領袖重申台海和平是國際社會安全繁榮不可或缺的要素，台灣外交部昨表示歡迎與感謝。

（綜合報道）

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