兇手平凡沒暴力傾向 謀殺動機不明

萊特比愛跳舞、旅遊、健身，生活健康，社交活躍。她是家中升讀大專的第一人，2011年畢業於切斯特大學護理系，之後在切斯特伯爵夫人醫院上班，第二年起加入新生嬰兒部，2015年合資格到新生嬰兒加護病房工作。她在醫院附近買屋獨居。花了6年時間分析萊特比的刑警埃文斯（Nicola Evans）稱她平凡無奇，沒有奇怪之處。法醫精神科顧問達斯（Sohom Das）也指她沒有暴力、反社會等傾向，不符合連環殺手條件。

警撿「認罪」字條 自稱邪惡

檢方在案件審訊期間提供警方搜查萊特比住所時發現的一張手寫字條，作為證據之一，上面寫着：「我不值得活下去。我蓄意殺死了他們，因為我護理他們得不夠好」、「我是個恐怖邪惡的人……我做了這件事，我很邪惡」。檢方視此為萊特比「認罪」證據，形容她是「冷酷、殘忍、精於算計的撒謊者」，但檢方找不到萊特比的犯案動機。探員在萊特比的牀下發現一個袋子，內藏257張不准帶出醫院、附有嬰兒姓名的交更紙，當中至少21張涉及她所加害嬰兒的姓名，甚至是2016年4月她把空氣注入嬰兒M體內觸發嬰兒監視器響起警報後再施搶救，袋內也有記錄了那次搶救用藥物及血液氣體讀數的廁紙。探員認為這都是她作案的「紀念品」。

被告稱遭院方顧問卸責頂罪

萊特比堅持否認殺害或企圖謀殺嬰兒，強調自己一直希望從事照顧兒童的工作。她認為自己被控，是醫院4名顧問為掩飾醫院錯誤，「串謀」推諉塞責的結果。調查人員也承認，他們始終無法確定其行兇動機。率領調查的休斯（Paul Hughes）說：「很遺憾地，除非她願意開口，否則我想我們永遠不會知道（動機）。」

（衛報/獨立報/路透社/法新社/BBC/天空新聞）