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英魔鬼護士殺7嬰 院方涉疏忽隱瞞 漠視顧問醫生警告拖延報警 縱容下毒手

【明報專訊】英格蘭西北部女護士萊特比上周五（18日）被裁定7至8年前謀殺7名嬰兒及企圖謀殺6名嬰兒罪成，是英國近代史上殺害最多兒童的連環殺手，她周一（21日）判刑，預計判囚終身。案件揭露事發醫院涉嫌疏忽及隱瞞，被告任職的新生兒科部門首席顧問醫生指出，在5名嬰兒接連死亡後，他向院方高層提出懷疑與萊特比有關，但院方漠視警告，遲遲未報警，使萊特比能向更多嬰兒下毒手。警方上周五宣布審視萊特比自2012年1月從事護理工作以來，涉及3個工作場所、共約4000名嬰兒的個案。衛生部亦對涉事醫院的處理手法啟動獨立調查。

另圖殺6嬰 最小出世僅1天

33歲的萊特比（Lucy Letby）被捕前在切斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester hospital）任職護士，她被控於2015年6月至2016年6月期間，通常趁在新生嬰兒加護病房夜班當值期間，向所照顧早產、初生重症嬰的血液和胃裏注入空氣、過度餵奶，或注射胰島素，謀殺5名男嬰和兩名女嬰、另外企圖謀殺6嬰，死者包括一對龍鳳胎，一對孖生兄弟一死一重傷，一名女嬰被萊特比3度加害不果後，第4次終死於其毒手。受害嬰兒年紀最小僅出世一天。

高層指「巧合」拒查 逼醫生道歉

曼徹斯特皇家法院審訊以A至Q的英文字母代稱受害嬰兒。陪審團上周五裁定萊特比7項謀殺及6項企圖謀殺罪成，另有6項意圖謀殺罪未達成裁決；控方上周五要求法院於28日內考慮是否重審該6項指控。辯方律師把嬰兒夭折與衰竭，歸咎於醫院新生兒科人手嚴重不足、環境骯髒等問題。萊特比作供期間及聞判皆落淚，堅稱自己只是院方卸責的代罪羔羊。

案件揭露切斯特伯爵夫人醫院未及早阻止萊特比犯案。案情顯示，該醫院新生兒科以往每年夭折嬰兒不超過3名，但萊特比於2015年1月起成為該院嬰兒加護病房護士後，一年間的夭折或出現不尋常衰竭的嬰兒激增至13名，且全在萊特比當值時發生。

在2015年6月內有3嬰離奇死亡後，新生兒科首席顧問醫生布里萊（Stephen Brearey）覺得可疑，他與醫院高層開會商討，分析後發現事發時萊特比皆在當值，但認為3案沒共通之處，未懷疑涉及謀殺。同年10月，死亡嬰兒增至5人，布里萊再聯絡高層，提出疑與萊特比有關，但院方仍認為事屬「巧合」，沒有即時推動調查，反而要醫生保持沉默。之後再有5名嬰兒遭下毒手，其中兩人死亡。布里萊於2016年6月要求院方將萊特比停職，6月底萊特比被調離病房。2016年9月，皇家護理學院工會告知萊特比她被指與嬰兒死亡個案有關。同年11月，負責調查的皇家兒科和兒童健康學院 （RCPCH）指沒證據證明這些死亡個案與萊特比有關，只發現加護病房長時間人手不足，院方後來還要求萊特比的醫生同僚向她道歉。萊特比原被安排2017年3月調回新生嬰兒部，但醫院此時報警，切斯特郡警方展開調查，2018年7月3日萊特比被捕，到2020年11月10日被落案起訴。衛生部申訴專員上周五稱，英國國民保健服務（NHS）必須修改對待職員檢舉的工作文化。

家屬譴責扭曲所學：無害物成催命符

受害者家屬前日發表聯合聲明譴責萊特比，「在她手裏，無害之物諸如空氣、奶、液體，或是藥用胰島素，皆成了催命符。她扭曲所學，將其專業技能武器化，造成傷害和死亡……我們可能永不知道事發的真正原因」。

（英國廣播公司/路透社/天空電視台）

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