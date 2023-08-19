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官商合力規劃開發 曼哈頓911後低位再興

【明報專訊】美國紐約市的曼哈頓曾因2001年發生「911恐襲」，導致隨後企業大舉遷出，陷入類似今天三藩市的「厄運循環」景况。不過，經過官商合力重建，那兒如今氣象煥然一新，區內行業變得更多元化，遊客回籠，還出現了居住人口，全天候展現活力。

證券交易所位處的曼哈頓下城區華爾街一帶，曾經有近六成是投資銀行、地產、保險公司，餘下要不是律師樓等專業服務就是政府辦公室，幾乎無人居住。911後，金融等企業隨世貿中心雙子塔倒塌而紛紛將辦公室遷離，使那兒有好幾年間一片死氣沉沉。

區內行業多元 遊客居民回流

然而，聯邦與紐約州政府帶動私企斥資重建，重新規劃開發和調整擴建交通樞紐等，當新的世貿重新矗立，該區不僅重現朝氣，還孕育出嶄新的社區面貌。雖然很多老牌金融公司沒有回來，但代之以Vox Media、ESPN等傳媒、音樂串流巨擘Spotify、科技公司如Uber、國際期刊出版集團Conde Nast、國際廣告集團GroupM等公司。

那兒也再次成為觀光景點，包括新建的博物館、商場，酒店房間數目為20年前的3倍。紐約下城區聯盟的數據顯示，疫前2019年該區訪客人次達1710萬。政府還重新整頓了地鐵、渡輪等公共交通規劃，加上州政府提出稅務寬減，吸引地產商將曼哈頓下城區舊商廈改裝為公寓，令區內居民激增至今天逾6萬人，這既使地區晝夜變得富生氣活力，不像往日只有上班日人車熙攘，亦改變了那兒的商業生態。

（紐約時報/三藩市紀事報/華爾街日報/CNBC）

（環球經緯）

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